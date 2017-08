DA REDAÇÃO



Como uma forma de contar a história de Mato Grosso, o governo estadual lançou na última sexta-feira (18) a série de documentários intitulado 'Tipos Mato-grossenses'. O evento ocorreu no Cine Teatro Cuiabá, e mostrou a trajetória de vida de cidadãos que influenciaram direta e indiretamente nos rumos da história do Estado. Estiveram presentes no lançamento do projeto mais de 400 pessoas.

“A iniciativa foi do governador Pedro Taques, que queria falar da vida destas pessoas, pois viu nelas a oportunidade de contar também a história de Mato Grosso, e elas traduzem a riqueza do Estado, que é esse caldo cultural. Sempre digo que Mato Grosso é a síntese do Brasil, pois aqui temos gente de todas as partes do país, sejam gaúchos, cariocas, baianos, paulistas; e a maior riqueza do Estado é o povo, e estamos homenageando estas pessoas, estes pioneiros”, destaca o secretário de Comunicação do Estado, Kleber Lima.

O gestor salientou os feitos de cada um dos homenageados, destacando o pioneirismo de Sarita Baracat na vida política: “ela representa a força da mulher brasileira”. De acordo com Kleber, Seo Antônio Mulato, quilombola que é uma das figuras mais representativas da população negra no país, homenageado indicado pelo governador Pedro Taques, mantém a biografia de Mato Grosso viva. “Consagrar o caminho destes cidadãos, verdadeiros compêndios da história do Estado, é mostrar que este Governo se importa com a memória do povo mato-grossense.”

Pedro Taques disse ser importante falar sobre estas pessoas, pois eles contribuíram para que todo mato-grossense pudesse chegar onde estamos. “A história destes homens e mulheres permitiu que chegássemos onde estamos hoje, eles o Estado, e eu gostaria de agradecer o trabalho realizado pelo Gabinete de Comunicação (Gcom), que não mediu esforços para tornar este projeto realidade.”

A estudante Karina de Sousa Almeida, 19 anos, não sabia quem eram nenhum dos homenageados. “Eu fui convidada por uma tia para acompanhá-la e fiquei impressionada com a história de vida destas pessoas. Não conhecia nenhum deles, e fiquei particularmente tocada com a história da Sarita Baracat, uma mulher forte que foi pioneira na área da política. É legal ver isso porque mostra que nós podemos fazer nosso próprio caminho, além de dar um ‘baita’ orgulho de ser mato-grossense.”

O aposentado Carlos Mariano da Silva, 73 anos, não é parente ou conhecido de nenhuma das personalidades ali homenageadas. “Mas é como se eu conhece todos, pois eu sou mato-grossense, vim de Diamantino para Cuiabá ainda pequeno, e ver a história de muitas destas pessoas, que eu acompanhei de perto, como a vida do excelentíssimo senhor Gabriel Novis Neves, um homem honrado que muito nos ajudou, é ver a minha própria história, e como ver a história de todo o povo deste maravilhoso Estado.”

Brígida de Moraes tem 90 anos e é ex-professora da rede estadual de ensino. Mesmo com dificuldade para andar, não quis perder a oportunidade de ver a vida de alguns amigos pessoais passarem no ‘cinema’. “Eu conheço dona Sarita da época em que eu era professora. Conheço o doutor Novis Neves e a família Palma, pois aqui em Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste e pelas redondezas era tudo assim, todo mundo acabava se conhecendo de um jeito ou de outro, e aí você chega aqui e vê a vida desses colegas. Conhecer a importância de cada um deles para nossa história, é gratificante.”

O projeto que encantou todos os que estiveram presentes em seu lançamento está disponível para a população por meio do site http://www.tiposmatogrossenses.com.br/, canais oficiais de divulgação e redes sociais do governo estadual, e vai compor acervo das escolas estaduais e bibliotecas públicas do Estado.