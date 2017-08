DA REDAÇÃO



De 11 a 22 de setembro será realizada em todo o país a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização de Caderneta de Vacinação. O dia ‘D’, de divulgação e mobilização nacional, está marcado para 16 de setembro. Crianças e adolescentes são o público alvo.

Em Cuiabá, todas as 71 salas de vacinação em funcionamento estarão mobilizadas para realizar a vacinação. Cerca de 600 profissionais vão participar da campanha.

Para atender o público alvo, as salas de vacinação estarão abertas normalmente durante a semana, das 07h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 17h00 horas. No sábado (16), dia ‘D’, as unidades estarão abertas das 08:00 às 17:00 horas, sem intervalo de almoço.

A coordenadora de Programas Estratégicos da Diretoria Técnica de Atenção Primaria, Lidiane Cunha Siqueira, explicou que a multivacinação é uma estratégia que o Ministério da Saúde vem adotando desde 2012. O objetivo é atualizar a situação vacinal da população de crianças e adolescente menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

“A vacinação é realizada em um período determinado, num curto intervalo de tempo, onde são oferecidas as vacinas da rotina, a fim de melhorar a cobertura vacinal e otimizar a logística dos serviços de saúde. Nessas campanhas são administradas as vacinas de forma seletiva possibilitando a atualização da Caderneta de Vacinação”.

O Calendário Nacional de Vacinação dispõe de 14 vacinas para as crianças (BCG, Pentavalente, Poliomielite oral e Inativada, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre amarela, Rotavírus, Hepatite B, Tríplice Bacteriana, Dupla adulto, Tríplice Viral, Tetra viral e Hepatite A) e cinco para os adolescentes (Hepatite B, HPV, Tríplice Viral, Dupla adulto e Meningocócica C).

“É fundamental que toda a população alvo compareça aos serviços de saúde levando a caderneta de vacinação, para que os profissionais possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema vacinal para cada vacina preconizada atualmente pelo Programa Nacional de Imunização”, salientou Lidiane Siqueira.

Desta forma, a SMS pode resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil.

Todas as vacinas estão disponíveis de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3617 7309/7309.