DA REDAÇÃO



As aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), Antônio Batista Cruz (Residencial Avelino Lima Barros), Jornalista Marcos Coutinho (Nova Esperança II), e Júlio Pinheiro (Residencial Francisca Loureiro Borba) começaram nesta segunda-feira (21).

As três unidades juntas irão atender a 380 crianças em idade de creche (de zero a 3 anos), abrangendo as etapas de berçário, maternal, Jardim I e Jardim II.

De início foram abertas 600 vagas, seguindo aos critérios de matrícula, estabelecidos pelo decreto Nº 6.293/17, assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, com base na vulnerabilidade social (crianças com necessidades especiais, com família beneficiária do programa Bolsa Família e pais ou responsáveis com menor rendimento mensal).

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação (SME), o número de crianças matriculadas na Educação Infantil do município aumentou em cerca de 6 mil em relação ao ano anterior.

Por outro lado, houve uma redução da procura por vagas na pré-escola, devido à universalização da demanda, ou seja, todos os estudantes em idade pré-escolar (5 e 6 anos) já estão dentro da sala de aula. Com as novas matrículas, o município passa a atender a 17.582 crianças nas unidades escolares.

Para a diretora de ensino da SME, Zileide dos Santos, este aumento não representa apenas números, mas sim vidas.

“Por meio destes dados, a Secretaria entende que mais crianças estão na escola, que é lugar de aprender, de brincar, de socializar-se, de estar seguro e também é o segundo lar delas. É lá que elas desenvolvem suas capacidades diversas. É isto que buscamos alcançar, ao falar de gestão humanizada”, justificou.

As unidades funcionarão em dois períodos, de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h.