DA REDAÇÃO



A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a rede de bibliotecas comunitárias “Saber com Sabor” promovem a comemoração ao dia nacional do folclore, entre os dias 22 e 24 de agosto, na região Central de Cuiabá.

A atividade será realizada nos locais de movimento, as 8 às 18 na Praça Ipiranga, Praça Clóvis Cardoso, e ruas centrais. A intenção é sensiblizar as pessoas para a memória e a preservação do folclore nacional e regional, por meio de trava-línguas, provérbios, quadrinhas, piadas, anedotas, mitos, lendas, culinária, crenças e superstições, Brincadeiras, Cantigas de Roda, etc.

Durante os três dias de mobilização serão distribuídos cerca de 500 livros com a temática do folclore para a população.

A coordenadora das Bibliotecas Saber com Sabor/SME, Edvair Alves, explica a Semana é a oportunidade para interagir com as pessoas e preservas a cultura nacional.

“Este é um belo momento para contarmos e ouvirmos histórias como as do Saci-Pererê, Mula-sem-cabeça, Curupira, entre outras, promovendo assim a preservação e a memória do folclore brasileiro”, esclareceu.

Dia Nacional do Folclore

O Congresso Nacional Brasileiro oficializou em 1965 o dia 22 de agosto destinado à comemoração do folclore brasileiro, uma forma encontrada de valorização da cultura popular ganhando maior destaque e preservação no mundo cultural. Esse dia e muito importante também para que as escolas, centros culturas, bibliotecas e outros espaços, possibilitam atividades diversas com o objetivo de transmitir a riqueza cultural do folclore brasileiro de geração em geração.

Rede de bibliotecas

As Bibliotecas Municipais Comunitárias “Saber com Sabor” nasceram com o objetivo de criar espaços dinâmicos de Leitura, de Conhecimento, Cultura, Lazer, Entretenimento e principalmente de divulgação da cultura através de pessoas.

Os espaços das Bibliotecas Comunitárias “Saber com Sabor” são mantidos e gerenciados pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (SME) e possuem um acervo de aproximadamente 72 mil livros, na sua maioria proveniente de doações da população. Ao todo, a rede possui seis bibliotecas “Saber com Sabor”, três pontos de leituras “Mais Saberes” e 32 bibliotecas dentro de escolas da rede do município.

Serviço:

Assunto: Folclore na Praça

Data: Terça-feira, 22 de agosto

Hora: 8h

Local:Praça Ipiranga, Praça Clovis Cardoso e região central de Cuiabá