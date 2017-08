DA REDAÇÃO



Com objetivo de proporcionar o pleno exercício da cidadania, a Prefeitura de Várzea Grande em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), realizou na comunidade rural de Passagem da Conceição, a 4ª edição do ‘mutirão socioassistencial “Mutirão Rural da Cidadania”, na prestação de serviços de saúde, assistência social, confecção de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, testes rápidos, exames de rotinas e oftalmológicos, oficinas de beleza, artesanato, oficinas técnicos profissionalizantes e lúdicas, atividades físicas, culturais e de lazer, entre outros. Segundo os organizadores mais de 3 mil pessoas buscaram os serviços disponíveis gratuitos para comunidade.

A programação ocorreu durante todo o dia de sábado (19) na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “João Ponce de Arruda” e contemplou também comunidades circunvizinhas. A abertura do evento teve apresentações artísticas culturais da cultura local, e apresentações da Banda Municipal e da Polícia Militar.

O vice-prefeito, José Hazama, presente no mutirão disse que ações integradas como estas ocorrerão de forma continuada, por meio do projeto municipal “Prati-Cidade”. "Queremos atender todas as regiões de Várzea Grande, inclusive outras comunidades rurais do município. Nossa intenção é facilitar o acesso aos serviços de cidadania. Promovemos essa ação de uma forma integrada, porém de suma importância e que trazem resultado enorme para as famílias que precisam destes serviços", afirmou.

A secretária municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, Helen Farias, disse que o Mutirão da Cidadania tem por objetivo oportunizar a população mais carente o acesso a serviços públicos de forma gratuita. "Essa união conjunta de esforços está proporcionando um dia especial aos moradores do Distrito de Passagem da Conceição. Para a Administração Municipal é muito gratificante poder oferecer esses serviços de cidadania a população que vive distante da cidade", explicou.

O supervisor Regional do SENAR/MT, Natalino Márcio Viana da Costa, explicou que o “Mutirão Rural da Cidadania” é realizado em parceria com os sindicatos dos produtores rurais, prefeituras e Governo do Estado. “Tem o intuito de promover a inclusão social e resgatar a cidadania dos munícipes que se encontram em vulnerabilidade social, em especial a população que vive na zona rural, facilitando acesso a seus direitos garantidos na Constituição Federal”.

O senhor Clóvis Lima da Silva, de 72 anos, aproveitou o mutirão para fazer sua carteira do idoso. "Fiz minha carteirinha, participo do grupo da terceira idade e vou levar mudas doadas pela Prefeitura para plantar na minha casa", contou.

Dona Maria Martins, afirma estar satisfeita com o atendimento prestado pelo mutirão. "Hoje medi minha pressão, fiz minha carteira de trabalho e atualizei meu cadastro do Bolsa Família. Achei muito bom ter a oportunidade de fazer tudo isso aqui na minha comunidade sem precisar ir ao centro da cidade. Essa ação é importante para todos os moradores", disse.

Raimundo Alves, 32 anos, morador do Distrito de Fazendinha também decidiu usufruir das facilidades trazidas pelo projeto, solicitou a 2ª via do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e atualizou o cartão de vacinas. "Aproveitei a oportunidade. O resultado foi ótimo, fui tão bem atendido. Isso é gratificante para nós que moramos na zona rural porque facilita muito nossa vida. Decidi participar também das atividades. Essas ações vêm de encontro com as necessidades do trabalhador rural", ressaltou.

Por intermédio desta ação, dona Sady Romina, aproveitou para ter um dia de beleza, além de aproveitar os testes rápidos de saúde. "Verifiquei minha pressão, diabetes e aproveitei para me embelezar. Foi um dia muito bom e divertido para nós", comemorou.

Dentre os diversos serviços oferecidos, os mais procurados são os de atendimento na área de saúde e de confecção da segunda via de documentos pessoais. A comunidade participou de palestras de orientação sobre direito do consumidor e leis de trânsito. Além de diversas atividades que integraram as famílias como pintura facial artística, gincana esportiva, recreação para entreter as crianças e oficinas de automaquiagem.