Os cartões Pró-Família dos 339 beneficiários com a transferência de renda do Programa Estadual serão entregues no dia 22 de agosto, às 8h, na Escola Estadual Adalgisa de Barros, em Várzea Grande.

O governador Pedro Taques, a prefeita Lucimar Sacre de Campos, o secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi e a secretária de Assistência Social, Kathe Maria Martins farão as entregas. As famílias ainda receberão a cobertura total da Rede de Proteção Social como apoio sócio familiar, habitacional, assistencial, de saúde e educação.



O cartão com crédito no valor de R$ 100,00, poderá ser utilizado exclusivamente para o consumo de gêneros alimentícios, não podendo ser utilizado para bebidas e tabaco. O programa é uma política pública socioassistencial que também promoverá qualificação profissional aos selecionados.



A secretária municipal de Assistência Social, Kathe Maria Martins disse que com Programa do Governo do Estado, a Prefeitura de Várzea Grande vai ampliar a transferência de renda às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade, por meio do novo mecanismo.

“O Programa garantirá que mais famílias tenham acesso a um auxílio financeiro mensal contribuindo no incremento da renda familiar. Vamos continuar selecionando e incluindo famílias que estão dentro do perfil do programa de todas as regiões de Várzea Grande. Ao todo, cerca de 2.073 famílias participarão do programa em Várzea Grande, que visa melhoria de vida e qualificação profissional. O processo está sendo feito com muita transparência e lisura e cumprindo as etapas. Estes primeiros contemplados já passaram pelas etapas exigidas e se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Programa Estadual ”, explica a secretária.



Kathe Maria destaca ainda que a Assistência Social possui uma equipe empenhada na aplicação de politicas públicas que beneficiam um grande número da população que vive em situação de vilnerabilidade social.

"Estamos trabalhando na busca de novos projetos e programas que beneficiem os cidadãos várzeagrandenses”. A secretária acrescenta ainda que a entrega destes cartões incrementa as ações sociais de Várzea Grande e representa uma etapa de evolução social na cidade e ajuda a minimizar as desigualdades sociais.



A prefeita Lucimar Sacre de Campos pontuou que infelizmente o Brasil está passando por um momento de grande dificuldade econômica e política, porém, este cartão irá ajudar muitas famílias neste período, mas o que realmente desejamos é que nosso município continue a crescer e cada vez menos as pessoas precisem desse repasse de dinheiro do governo, com a evolução das políticas públicas municipais de empoderamento das famílias.



“Já estamos empenhando um grande trabalho social no nosso município, de capacitação tanto para mulheres bem como para jovens, que buscam oportunidades e consigam após as capacitações ingressarem no mercado de trabalho, ou se tornando microempreendedores. Sabemos da importância que as políticas públicas têm na vida das pessoas. Por isso, lutamos para que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas garantias. Estamos fortalecendo os serviços e disponibilizando os equipamentos públicos que darão dignidade a nossa população”, pontuou a prefeita no reforço a na garantia de direitos. Completando que , “Nosso objetivo é melhorar cada vez mais e estamos abertos para receber projetos que aumente nossa capacidade de atendimento e contribuam com melhorias sociais. O Projeto do Governo do Estado significa mais um incremento importante na Atenção Socioassistencial a esse segmento da sociedade”, concluiu Lucimar Campos .