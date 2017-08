DA ASSESSORIA



Mesmo em um momento que tanto se fala em crise, o mercado publicitário usa de criatividade, talento e determinação para ajudar seus clientes a crescer e se manter ainda mais competitivo, se adaptando ao cenário atual que o país enfrenta.

Para acompanhar todo esse aprimoramento do setor, a 14a edição do Prêmio Print de Criação Publicitária chega para valorizar e estimular a produção criativa desses profissionais.

Concorrendo nas categorias embalagem, material de expediente, institucional, órgãos públicos e autarquias, outdoor e editorial/revista, em torno de 40 agências de Mato Grosso efetivaram inscrição de peças gráficas produzidas e veiculadas na Gráfica Print entre 1º de janeiro de 2016 a 31 de julho de 2017.

Ao todo, mais de 300 trabalhos concorrem aos prêmios Ouro, Prata e Bronze de cada categoria.

Nosso estado produz muitos talentos. O prêmio Print de Criação Publicitária anualmente procura reconhecer e premiar esses profissionais que imprimem em suas criações esse talento

Serão julgadas somente as peças das agências que apresentarem o certificado do CENP- Conselho Executivo de Normas Padrão; o certificado do Sinapro-MT – Sindicato Mato-Grossense das Agências de Propaganda, ambos com datas válidas no período da premiação.

Para o diretor da Gráfica Print, Dalmi Defanti, o evento além de valorizar os profissionais que já atuam na publicidade, propicia um encontro dos melhores agentes da publicidade de Mato Grosso.

“Nosso estado produz muitos talentos. O prêmio Print de Criação Publicitária anualmente procura reconhecer e premiar esses profissionais que imprimem em suas criações esse talento”, afirmou.

Com o tema Universo das Cores, a 14a edição do Prêmio Print de Criação Publicitária será realizada no dia 24 de agosto, às 19 horas, na sede da Gráfica Print, em Cuiabá.

Categorias



O 14º Prêmio Print de Criação Publicitária apresenta seis categorias, além da Categoria Universitária. Embalagem é para qualquer peça produzida como caixas e sacolas. Órgãos Públicos e Autarquias envolvem peça produzida de característica institucional ou promocional de uma instituição publica de caráter executivo, jurídico ou legislativo.



Quando o assunto é Outdoor, a peça de cartaz de rua em lona ou papel produzido e veiculado pela Gráfica. A categoria material de expediente é para qualquer peça produzida com características de papelaria, como cartão de visita, pasta, envelope e papel timbrado.

A categoria Institucional refere-se a peças produzidas de um produto, serviço instituição ou evento. Já o Editorial/Revista abrange qualquer peça produzida com elementos editoriais, como livros, guias e publicações periódicas.

Para cada categoria haverá três finalistas, que serão premiados com ouro para o primeiro lugar, prata para o segundo e o bronze para o terceiro.



As peças serão escolhidas por meio de uma comissão julgadora formada por profissionais de referência no segmento, sendo três profissionais de diferentes segmentos ligados à área de comunicação e varejo, e um ouvidor, sem poder de voto, do Sinapro-MT. Cada um dos três finalistas receberá um certificado reconhecido e assinado pelo júri, que será entregue ao redator, diretor de arte, arte finalista, atendimento e tráfego/ produção gráfica da agência.



O primeiro lugar de cada categoria será contemplado com o Troféu do 14º Prêmio Print de Criação Publicitária. Toda peça finalista premiada com o Ouro concorre ao Grand Prix, cuja premiação é máxima e vai contemplar o vitorioso com um dayuse para 20 pessoas com direito a almoço na Pousada Penhasco, em Chapada dos Guimarães.



Categoria universitária



O 14º Prêmio Print de Criação Publicitária também premia os acadêmicos e propõe um um tema desafiador e que há necessidade de ser discutido: Respeito às mulheres – Como combater o machismo em lugares onde o empoderamento feminino não chega. Para concorrer, o estudante deverá criar uma campanha institucional com objetivo de chamar a atenção da sociedade para as diferenças que ainda existem no tratamento com as mulheres.

É requisito do Prêmio que o estudante esteja matriculado no curso de Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda, ou curso de Propaganda e Marketing em faculdades ou universidades localizadas em Mato Grosso. O trabalho inscrito pode ser executado de forma individual ou em grupo de até três estudantes.



A campanha reúne três peças: Outdoor, Cartaz e post para Facebook. As peças serão avaliadas por um júri composto por três profissionais da área de Publicidade e Propaganda e um ouvidor (sem poder devoto), nomeado pelo Sinapro-MT.

O júri irá analisar a partir dos critérios criatividade, coerência, ineditismo, pertinência em relação ao tema proposto e apresentação do material. Os vencedores receberão troféu e certificado Ouro.

O segundo lugar leva certificado Prata e o terceiro, certificado Bronze. Esta categoria tem regulamento próprio, julgamento e premiação específica para os acadêmicos, que não concorrerão à premiação do Grand Prix.



Dalmi Defanti ressaltou ainda que o Prêmio procura propiciar ao jovem talento uma oportunidade ímpar de mostrar seu trabalho. “O evento reúne as principais agências do Estado e o acadêmico poderá apresentar sua criatividade, provando seu talento e conquistando seu espaço”, finalizou Dalmi.