O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, em reunião com executivos da Microsoft

DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro fechou um convênio no valor estimado de R$ 13 milhões com a multinacional Microsoft Corporation, que serão repassados ao Município em forma de produtos.

O acordo foi fechado em uma reunião realizada nesta segunda-feira (21), em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

Cuiabá é a segunda cidade brasileira a firmar esse tipo de parceria, permitindo investimentos nas áreas da educação e tecnologia.

Por meio do compromisso, a rede municipal de ensino receberá a doação de softwares e o acesso gratuito, para professores e alunos, a diversos programas educacionais da multinacional.

“Foi uma reunião que, como prefeito de Cuiabá, me deixou extremamente emocionado e empolgado por estar promovendo um ato inédito na história da Capital. Assinamos esse termo de cooperação para a Educação, onde vamos promover a transformação da nossa Capital, a construção do conceito de ‘cidades inteligentes’, e o desenvolvimento sustentável através da educação”, contou Emanuel.

Uma das possibilidades oferecidas pelo acordo é a disponibilização da solução Office 365 (versão Educação). O software permitirá aos estudantes e educadores o acesso à exibição e edição de arquivo em Word (editor de textos), Excel (planilha de cálculos), PowerPoint (apresentação de slides), OneNote (bloco de notas dinâmico), e ferramentas baseadas na produção de documentos de formato não proprietário (OpenXML), que facilitam o aprendizado e desenvolvimento dos alunos.

A empresa ainda possibilitará o registro ao maior portal de colaboração mundial para professores e diretores de escolas, o Microsoft Educator Network – Rede de Parceiros na Aprendizagem.

Através desse ambiente, os servidores da Educação poderão participar de fóruns de discussão e terão à disposição aplicativos gratuitos para download e uso em sala de aula.

“Essa é a primeira de uma série de parcerias que queremos fazer para a eficiência da gestão. Queremos, muito em breve, levar essas ações também para a área da saúde, da assistência social, da segurança, e várias outras. Esse é o maior patrimônio que queremos deixar. Uma quebra de paradigma, a criação de um novo modelo e conceito, e a mudança de mentalidade, preparando nossa capital para os 300 anos e deixando como legado a formação das nossas crianças e a preparação das novas gerações” argumentou o prefeito.

Além disso, visando fomentar o empreendedorismo e o crescimento de empresas iniciantes (startup), a Microsoft oferece também a adesão ao programa “BizSpark”. O programa inclui acesso a software de alta tecnologia, a treinamento de negócios, e a ferramenta “Windows Azure”, uma plataforma voltada para a criação e desenvolvimento de programas e serviços, facilitando a colocação dos produtos criados pelas startups no mercado.

O diretor de Planejamento Estratégico da Microsoft, Angelo Caceres Paula, destaca que esse é um tipo de parceria que a empresa fecha com poucas cidades no Mundo, sendo que no Brasil apenas São Paulo havia conseguido firmar o acordo.

Também participaram da reunião o secretário extraordinário dos 300 anos, Júnior Leite, a vice-presidente da Microsoft na América Latina, Anayda Frisneda, e o diretor de Educação, Alberto Bustamante.