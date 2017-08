DA REDAÇÃO



Acontece nesta quarta-feira (23) às 19h30 no cinema do Sesc Arsenal, um bate papo com os escritores Franklin Carvalho e Mário Rodrigues, vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2016 nas categorias Romance e Conto, respectivamente.

Eles são autores das obras “Céus e Terra” e “Receita Para se Fazer um Monstro”, publicados pela Editora Record. Os dois autores têm circulado pelo país em diversas programações literárias, tendo também participado da última edição da Primavera Literária Brasileira, na Universidade Sorbonne, na França.

O jornalista baiano Franklin Carvalho, 48 anos, é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e assessor de imprensa do Tribunal do Regional do Trabalho. O livro “Céus e Terra” conta a história do menino Galego, que aos doze anos é convocado para salvar um cigano crucificado e acaba morrendo.

Transcendendo a morte, Galego acompanhará uma família de pessoas bastante simples do sertão baiano, observando seus momentos de alegria e de dor, bem como o comportamento geral da cidade no que tange à religião e à morte.

Já o pernambucano de Garanhuns, Mário Rodrigues, 38 anos, é pós-graduado em língua portuguesa, professor de português, literatura e redação. Sua obra, “Receita para se fazer um monstro”, é uma coletânea de contos curtos que tem como inspiração inicial cenas da infância – em um recorte temporal bem específico dos anos 1980.

A narração das brincadeiras, das descobertas, das personalidades e dos amores compõe um pano de fundo sentimental para quem viveu no início da década.

O bate-papo será mediado por Henrique Rodrigues, escritor e Assessor em Literatura do Departamento Nacional do Sesc.

Prêmio Sesc de Literatura

Lançado pelo Sesc em 2003, o concurso identifica escritores inéditos, cujas obras possuam qualidade literária para edição e circulação nacional. Além de incluir os autores em programações literárias do Sesc, o Prêmio também abre uma porta do mercado editorial aos estreantes: os livros vencedores são publicados pela editora Record e distribuídos para toda a rede de bibliotecas e salas de leitura do Sesc em todo o país.

Mais do que oferecer uma oportunidade a novos escritores, o Prêmio Sesc de Literatura cumpre um importante papel na área cultural, proporcionando uma renovação no panorama literário brasileiro.

O quê: Encontro com Escritores premiados

Quando: 23 de agosto às 19h30

Onde: Cinema Sesc Arsenal

Entrada: Gratuita