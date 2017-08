DA REDAÇÃO



Acontecerá em Cuiabá o 1ª Encontro de Mulheres da HelpHer. O evento será na Associação Espírita Wantuil de Freitas, no dia 26 de agosto, às 14 horas.

O Primeiro Encontro de Mulheres da HelpHer, aguarda a participação de mulheres vítimas de violência doméstica, ou que por ventura viveram um relacionamento abusivo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site Sympla, através do facebook, ou no local do Encontro, das 13h30 às 14h. As vagas são limitadas.

Conhecimento

As mulheres que estiverem interessadas em realizar a Constelação Familiar devem comunicar no momento da Inscrição, ou chegando ao local do Encontro, deve procurar a equipe de Apoio. Os visitantes poderão acompanhar a Constelação Familiar.

Constelação Familiar

A Constelação Familiar é uma ferramenta terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger com o propósito de liberar o indivíduo das tensões que incluem medos, carências, traumas, enfermidades, relações problemáticas, quase sempre originadas no passado e na repetição dos conflitos, comportamentos e acontecimentos da história familiar.



Qualquer sistema organizacional, o que inclui a família, tem suas próprias regras para poder funcionar corretamente e, quando elas não são respeitadas, acabam se transformando em um assunto complexo e doloroso que precisa ser olhado e ordenado. Por isso mesmo, Bert afirmou que “Cada tragédia familiar descansa sobre uma transgressão das leis que regem o sistema”.

A Constelação Familiar é uma abordagem de amor, conciliação e paz. A pessoa que participa de uma constelação toma consciência de aspectos muitas vezes desconhecidos de sua história familiar, dando um lugar a tudo que vê, com aceitação, sabendo que o passado já se foi e assumindo sua responsabilidade diante da própria vida, tendo um novo olhar para a mesma vida.

Próximas Etapas de Encontro de Mulheres em 2017

A HelpHer já avalia locais para realização de novos Encontros de Mulheres e está a disposição da comunidade para outras programações.

Programação



13h30 - Inscrição e Recepção das Mulheres;

14h00 - Palestra sobre a criação da HelpHer e os direcionamentos dos atendimentos psicológicos e jurídicos, de emprego e renda com a idealizadora Paula Santos;

14h40 - Orientação da Associação Espírita Wantuil de Freitas;

15h00 - Intervalo;

15h10 - Musicoterapia;

15h25 - Constelação Familiar com Elicéia Trindade;

16h00 - Prece Final.