José Antônio Cabianchi (detalhe) morreu ainda no local do acidente

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O empresário José Antônio Cabianchi morreu após se envolver em um grave acidente no final da tarde desta segunda-feira (21), na MT-246, que liga Jangada a Barra do Bugres.

Segundo informações preliminares, José Antônio perdeu o controle da direção de seu veículo ao passar por um buraco e colidiu com uma carreta.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital de Jangada, no entanto, não resistiu e morreu após algumas horas.

Testemunhas que preseciaram o acidente, relataram que a ambulância demorou cerca de 1h30 para chegar até o local.

Já o condutor da carreta não teve ferimentos.

José Antônio era natural do Paraná e morava em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá), onde tinha uma empresa de segurança.

Apesar do relato das testemunhas, as causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil da cidade.

Em sua página pessoal no Facebook, amigos e familiares lamentaram a morte do empresário.

“Grande amigo. Brincalhão, que Deus conforte a todos seus familiares. Estamos aqui orando por você. Uma triste notícia”, disse um amigo.