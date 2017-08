DA REDAÇÃO



A Semana da Pátria, que ocorre de 07 a 09 de setembro terá, entre outras atividades, doação de sangue e a troca de alimentos por ingresso. O Governo do Estado vai disponibilizar 40 mil ingressos à população mato-grossense. O que for arrecadado será destinado para entidades filantrópicas. Contudo, a entrega de alimentos não será obrigatória.

“O evento continua sendo uma celebração aberta, nós só pediremos ao cidadão que faça a doação de 1 quilo de alimento não perecível como um gesto de cidadania”, informa o Adjunto de Proteção e Defesa Civil da Casa Civil, Coronel Abadio José da Cunha Junior.

A troca pode ser feita no ginásio Aecim Tocantins ou em uma das 10 lojas da rede de supermercados Comper, que também conta com as unidades do Fort Atacadista, entre os dias 21 a 26 de agosto e 28 de agosto a 02 de setembro, das 9h às 20h, e no dia 07 de setembro, das 8h às 15h.

O alimento pode ser entregue também no 44° Batalhão e na 13° Brigada de Infantaria Motorizada. No dia do evento, a entrega pode ser feito na Arena Pantanal, que contará com um posto de arrecadação.

A chefe do Cerimonial do governo, Dayse Franzon, explica que com este tipo de ação o governo busca discutir e valorizar as atitudes civis para o exercício da cidadania. “O governador Pedro Taques solicitou que os envolvidos criem uma atmosfera que propicie a participação coletiva em prol de um bem comum, que faça o cidadão entender que ele está em sintonia com o sentimento de pertencimento, ou seja, de conhecer, valorizar, preservar e multiplicar nossa cultura e história.”

A programação da Semana da Pátria começa na 1ª quinta-feira do mês de setembro, no dia 7. A partir das 15 horas o cidadão terá acesso as exposições militares. O Exército Brasileiro mostrará equipamentos e atribuições das suas unidades militares no Estado em três estandes; a Polícia Militar participará com exposição de equipamentos e das unidades especializadas, como batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Cavalaria e Polícia Ambiental.

A Polícia Judiciária Civil (PJC) também participa, representada pelas unidades especializadas Garra, Gerência de Operações Especiais (GOE) e Polícia Comunitária; além de Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Departamento de Trânsito (Detran) que vão expor seus serviços ao lado do Corpo de Bombeiros, que vai exibir seus equipamentos e veículos. Tais exposições estarão situados parte externa Arena Pantanal. As exposições estarão abertas ao público durante até domingo (09.09)

No sábado (08.09), a partir das 19 horas, evento com a Banda do Exército Brasileiro, e às 20 horas apresentação da Banda Corpo de Bombeiros Militar. No dia seguinte, é a vez do Coral da Polícia Civil e em seguida, da Banda da Polícia Militar, animarem os visitantes.

A programação inclui ainda feira gastronômica e de artesanato, apresentações de músicos e bandas locais e um grande show nacional, com o renomado cantor Frejat, como parte da programação do ‘Vem pra Arena’, que este ano divide sua grade atrações com a Semana da Pátria.

Servidores da Unidade de Cerimonial, da Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil, das secretarias estaduais de Segurança Pública (Sesp), de Cultura (SEC) e de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), além do Exército Brasileiro, trabalham em conjunto para realizar o evento.