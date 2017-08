DA REDAÇÃO



Mato Grosso vai participar pela primeira vez do Meeting Brasil, um dos eventos mais importantes para o segmento do turismo na América do Sul. O estado será representado pela equipe da Secretaria Adjunto de Turismo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

O encontro, que chega a sua 14ª edição, é realizado em países como Argentina, Peru e Colômbia. Consagrado pelo formato ‘Rodadas de Negócios’, o evento se propõe a expor os destinos turísticos brasileiros para agentes de viagens, operadores e jornalistas internacionais de outros países da América do Sul. Em um mesmo dia, os expositores fazem contato com cerca de 200 agentes de viagens para apresentar seus produtos, detalhar pacotes e trabalhar ofertas.

A participação do Estado no evento faz parte das ações desenvolvidas pela atual gestão, alinhadas também com as demandas do Manifesto do Trade Turístico de Mato Grosso, que definiu como uma das prioridades para o desenvolvimento do turismo, o mercado internacional. “Um evento de grande porte como este é uma ótima chance para divulgarmos mais, vendermos mais os nossos atrativos, focando, sobretudo, no público dos países vizinhos que, por estarem mais próximos, podem ter amortizados os seus custos com passagens aéreas e deslocamento, por exemplo”, explica o secretário adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro.

Conforme o gestor, outra intenção da equipe do Governo é potencializar a demanda para os destinos turísticos mato-grossenses revelando um Brasil ainda pouco explorado. “Queremos mostrar que o nosso País tem mais do que belas praias. Mato Grosso tem um diferencial que é a questão da presença de três biomas naturais presentes numa mesma região. Nosso potencial é gigante, porque oferecemos natureza, água, fauna e flora em abundância, sem esquecer de mencionar o nosso roteiro de etnoturismo indígena, que é uma experiência única. Somos muito visitados pelos europeus, principalmente alemães, americanos e japoneses, sobretudo, por causa da pesca esportiva e da observação de pássaros, mas, a nossa ideia é atingir outros mercados, pois temos como explorar novos segmentos”, ressalta Nigro.

O 14º Meeting Brasil já começa a dar sinais positivos, como explica a coordenadora de Marketing e Apoio à Comercialização do Turismo da Sedec, Simone Lara. “O destino Mato Grosso tem despertado muito interesse de algumas operadoras e agências. Estamos entusiasmados e com muita expectativa com a participação nas Rodadas de Negócios. Outra boa notícia é que fomos procurados por representantes da Embaixada Brasileira que demonstrou intenção em realizar ações para promover o nosso Estado”, contou.