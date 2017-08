Acidente aconteceu de madrugada no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada desta terça-feira (22), após o Corolla cinza em que estava colidir com um poste no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Pronto-Socorro da Capital.

Segundo o Batalhão de Trânsito da Capital, o acidente aconteceu por volta das 3h, na Avenida Vicente Vuolo.

O condutor do carro perdeu o controle da direção e, em seguida, bateu num poste de iluminação pública. Ele fugiu após a batida e até o momento não foi localizado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas as vítimas já haviam sido retiradas pelos médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O adolescente teve parada cardiorrespiratória e os socorristas ainda tentaram reanimá-lo, no entanto, não resistiu e morreu.

Os outros três ocupantes foram levados para o hospital em seguida. Uma pessoa estaria em estado grave.

Ainda não há informação sobre o que levou o motorista a perder o controle da direção.

O acidente será investigado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran).