O concurso da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) chamou a atenção de quem pretende trabalhar nas escolas de Mato Grosso. A pasta registrou 250.553 inscrições para o certame, que é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O prazo para inscrição se encerrou no último dia 15 de agosto.

Os cargos mais concorridos são de Apoio Administrativo Educacional (AAE), que soma 111.615 inscritos, seguido pelo de Técnico Administrativo Educacional (TAE), com 93.318 candidatos. Já para as vagas de Professor da Educação Básica foram contabilizadas 45.620 inscrições.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, o grande número de inscritos no concurso da Seduc é reflexo de um amplo programa de valorização dos servidores implementado nesta gestão. Desde o início de 2015, os profissionais da Educação tiveram 44,5% de valorização salarial.

"Hoje pagamos um dos melhores salários do país, porque a gestão Pedro Taques vê a Educação como prioridade. E o grande número de inscritos no concurso mostra que todos sabem que hoje a educação pública de Mato Grosso tem um rumo. Estou muito satisfeito, pois teremos uma grande e saudável concorrência - e quem vai ganhar com isso, ao final do processo, são nossos alunos", afirmou.

Cuiabá é o polo com mais profissionais interessados no ingresso na carreira de servidor público, com 97.768 candidatos. Rondonópolis é o município com o segundo maior número de inscritos, com 31.914 interessados. O terceiro polo com mais inscrições registradas é Cáceres, com 18.271 candidatos.

Para conferir se os dados foram recebidos e o pagamento processado, o candidato deverá acessar o site do IBFC (www.ibfc.org.br), por meio do link “Situação da inscrição”, a partir de 29 de agosto.

Ao todo, são 5.748 vagas disponíveis, sendo 3.324 para o cargo de Professor da Educação Básica, 1.496 para Apoio Administrativo Educacional (AAE) e 928 para Técnico Administrativo Educacional (TAE), além de cadastro de reserva de 50% do total de vagas.

Inovação

O concurso da Seduc faz parte do Pró-Escolas, maior programa de ações e investimentos da história da educação de Mato Grosso, que visa à melhoria da qualidade do ensino nas escolas estaduais.

Com salários iniciais de R$ 3.640,34 (professor), R$ 1.456,11 (TAE) e R$ 1.167,12 (AAE), todos para 30 horas semanais, o certame traz uma iniciativa inédita no país, que é um processo seletivo com quatro fases eliminatórias para professores da educação básica.

A primeira fase será composta por uma prova objetiva de múltipla escolha, com 70 questões, e a segunda fase por uma redação e uma prova dissertativa com quatro questões, sendo três da disciplina específica e uma relativa às políticas públicas de educação.

Os classificados para a terceira fase passarão por uma avaliação didática com apresentação de uma aula, cujo conteúdo deverá ser pré-determinado, na área específica de atuação, com duração de 20 minutos para apresentação e 10 minutos para questionamentos da banca avaliadora.

A quarta e última fase será a de avaliação de títulos, também de caráter classificatório.

Já para os cargos de Técnico Administrativo Educacional (TAE) e Apoio Administrativo Educacional (AAE), o processo será diferente.

Candidatos a TAE farão, na primeira fase, uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório, composta por 60 questões e, na segunda, redação e prova dissertativa também com quatro questões, sendo três da disciplina específica a que concorre a uma vaga, e uma relativa às políticas públicas de educação.

Os que concorrerão a uma vaga para AAE passarão apenas por uma etapa, que será uma prova objetiva de múltipla escolha de 50 questões, de caráter classificatório e eliminatório. Vale ressaltar que também haverá nota de corte de 5,0 pontos para ambos os cargos.

As avaliações serão aplicadas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra, em locais que serão divulgados em breve.