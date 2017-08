Seguindo a programação do ‘Agosto Dourado’, mês de intensificação das ações de conscientização e esclarecimento da população sobre a importância do leite materno, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará, na próxima quarta-feira (23), às 8h, uma palestra para gestantes e lactantes no Programa Saúde da Família (PSF) do Residencial Coxipó I.

De acordo com a responsável técnica pelo programa Saúde da Criança da SMS, Tâmara Silva e Silva, o leite materno é capaz de reduzir em 13% a mortalidade de crianças menores de cinco anos por causas evitáveis e reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

“O aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses de vida. Isso significa que não deve ser oferecido qualquer outro tipo de comida ou bebida ao bebê”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ainda que, após este período, a amamentação deve continuar pelo menos até os dois anos de idade, em associação com a alimentação complementar.

Entre as vantagens, o ato promove uma interação profunda entre mãe e filho, ajuda no desenvolvimento motor e emocional da criança, faz o útero da mãe voltar mais rápido ao tamanho natural, diminui o risco de hemorragia pós-parto, ajuda a mulher a voltar mais rapidamente ao peso que tinha antes da gestação e diminui o risco de câncer de mama e de ovário.

Serviço:

O que: Palestra sobre aleitamento materno.

Quando: Nesta quarta-feira (23), às 8h.

Onde: No Programa Saúde da Família (PSF) do Residencial Coxipó I, localizado na Av. D, s/n - Res. Coxipó, Cuiabá-MT.

Por que: o objetivo é conscientizar e esclarecer a população sobre a importância do aleitamento materno para a mãe e o bebê.