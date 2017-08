DA REDAÇÃO



O programa Consultório Itinerante, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já percorreu mais de 5,5 mil quilômetros (km), levando cerca de 14 mil atendimentos de saúde humanizados às comunidades rurais e terapêuticas. A distância, percorrida apenas nestes setes meses da gestão Emanuel Pinheiro, é suficiente para fazer o deslocamento a pontos extremos do país – do Oiapoque ao Chuí.

A secretária de Saúde, Elizeth Lúcia de Araújo, explicou que a unidade móvel tem a missão de levar atenção integral a essa população que, até então, estava fora das áreas de abrangência da Estratégia Saúde da Família.

Para ela, a distância percorrida, demonstra a intensificação das ações da SMS focada nos compromissos firmados no Plano de Governo do prefeito Emanuel Pinheiro.

“Foi promessa do prefeito melhorar e ampliar os bons programas herdados de antigas gestões. E nós estamos seguindo este compromisso à risca intensificando os serviços oferecidos pelo Consultório Itinerante. Comparado ao mesmo período, nós já ultrapassamos a média de atendimentos em quatro mil, ou seja, é a humanização nos serviços de saúde rompendo fronteiras e chegando às bases para atender com qualidade a população cuiabana”, frisou.

Marcelo Coelho, coordenador do Consultório, explica que ao todo, 14 comunidades são visitadas sendo sete rurais e sete terapêuticas, destinada ao tratamento de dependentes químicos. Dentre as mais afastadas e desafiadoras está a comunidade rural Coivaras, localizada no Distrito de Aguaçu, distante aproximadamente a 90 quilômetros de Cuiabá. Os atendimentos no local contemplam cerca de 300 moradores, pois também abrangem as comunidades Altas do Jordão e Pico do Amor.

Ao retornar na comunidade na quarta e quinta-feira (16 e 17), o coordenador ressaltou que apesar dos desafios impostos pela distância. A equipe é composta por um médico generalista, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, um técnico de saúde bucal, um agente administrativo e uma motorista, leva aos pacientes os mesmos procedimentos comuns às unidades do Programa de Saúde da Família (PSF), como consultas, pré-consultas, procedimentos ambulatoriais, exames clínicos diversos, atualização do calendário de vacinação, orientações odontológicas, entrega de kits de higiene bucal, medicamentos e encaminhamentos a especialistas, caso necessário.

Para ele, levar o poder público ao encontro do cidadão da zona rural através dos serviços de saúde é gratificante. “Toda essa distância percorrida é compensadora. Vemos que com o atendimento prestado, o cuidado, a humanização e a preocupação com a saúde da população, podemos mudar a vida das pessoas”, pontuou.

A chacareira Terezinha Martins parabenizou as ações da unidade e confidenciou que o único contato médico que se recorda foi no Consultório Itinerante. “Eu nasci e fui criada aqui em Coivaras, nunca sai daqui pra ir à cidade. Se não fosse eles, eu não saberia o que é ser consultada e nem nunca teria tomado uma vacina na vida. Quando a equipe vem, o líder comunitário avisa a gente e as famílias aproveitam para se consultar”, finalizou.

Agenda

Nesta terça-feira (22), o Consultório Itinerante esteve na comunidade São Gerônimo.

De quarta (23) a sexta-feira (25), os atendimentos serão na Comunidade Gamaliel.