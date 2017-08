Caminhonete do deputado Wagner (detalhe) saiu da pista para evitar colisão, na MT-246

DA REDAÇÃO



O deputado Wagner Ramos (PSD) se envolveu em um acidente, na tarde de segunda-feira (21), na rodovia estadual MT-246, entre os municípios de Jangada e Tamgará da Serra, no Norte do Estado.

O motorista da caminhonete teria manobrado para o veículo sair da pista e evitar a colisão com uma carreta.

De acordo com o site da Rádio Pioneira, de Tangará, a caminhonete do parlamentar seguia para Cuiabá com quatro ocupantes.

O motorista que conduzia o carro do deputado teria tentado ultrapassar uma carreta, que não teria avistado a picape e teria mudado, repentinamente, de pista.

Para evitar um acidente, o motorista do parlamentar saiu da pista, bateu no canteiro central e saiu da estrada.

Apesar do susto, nenhum dos passageiros da caminhonete sofreu ferimentos.

“Nós não batemos na carreta, mas caímos na ribanceira do canteiro central e derrubamos uma mureta enorme de cimento. Essa foi a nossa sorte, porque a mureta praticamente fez uma escada para que passássemos para o outro lado do canteiro. Nesse momento, os vidros do carro se quebraram”, disse o parlamentar, ao site da emissora.

O deputado afirmou que sofreu apenas danos materiais. “Nos envolvemos nesse acidente, mas ninguém se machucou. Se não houvesse a mureta, provavelmente, o carro teria caído de bico e capotado”, disse.

Conforme Wagner Ramos, após o acidente, o motorista da carreta desceu para ajudar os ocupantes da picape.

“Ele pediu desculpas, porque realmente não tinha visto o nosso carro e, com medo de passar do retorno e perder, ele fez essa conversão brusca que ocasionou o acidente”, disse o deputado.