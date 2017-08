DA REDAÇÃO



Mato Grosso compõe junto a mais 20 estados brasileiros, o índice nacional de preço médio dos 48 principais produtos da agricultura familiar. A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), aderiu em janeiro de 2016 ao Programa Brasileiro da Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento em Mato Grosso (Conab-MT), Prefeitura Municipal de Cuiabá, Empaer e Ceasa-MT.

O desenvolvimento do programa servirá como parâmetro aos pequenos produtores, pois com a divulgação do índice oficial do Prohort, agricultores familiares terão a informação do preço médio por quilo dos produtos para negociar a sua produção com os comerciantes.

A cotação de preços do Prohort é realizada semanalmente, toda terça-feira a partir 5h, por técnicos da Seaf, Empaer e Prefeitura de Cuiabá na Central de Abastecimento de Cuiabá , levando em conta o preço mínimo, mais comum e o preço máximo dos produtos encontrados nas barracas em três horários distintos durante o período matutino.

Confira a cotação de preços dos principais produtos da agricultura familiar, válida até o dia 29 de agosto:

Abobrinha (KG) R$ 2,63

Abobora Cabotiã ( KG) R$ 1,40

Alface Crespa (DZ) R$ 12,00

Maxixe (KG) R$ 5,00

Berinjela (KG) R$ 2,08

Beterraba (KG) R$ 1,42

Vagem (KG) R$ 5,00

Couve (KG) R$ 1,00

Cenoura (KG) R$ 1,59

Mandioca ( KG) R$ 1,00

Abacaxi Pérola (UNID) R$ 2,91

Banana Nanica (KG) R$ 1,50

Banana da Terra ( KG ) R$ 2,27

Laranja Pêra (KG) R$ 1,00

Limão Tahiti (KG) R$ 2,72

Maçã Nacional (KG) R$ 1,90

Mamão Formosa (KG) R$ 2,00

Melancia (KG) R$ 1,00

Manga (KG) R$ 4,16

Melão Amarelo (KG) R$ 2,50

Maracujá Azedo (KG) R$ 4,58

Repolho (KG) R$ 1,20

Tomate (KG) R$ 1,75

Para acessar o preço de todos os 40 produtos divulgados pela cotação nacional dos preços do Prohort clique no link: http://www.prohort.conab.gov.br

Esta regulação é fundamental para garantir a qualidade do preço, evitando crimes contra a economia popular e valorizando o esforço e trabalho do homem do campo.