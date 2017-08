DA REDAÇÃO



A paisagem cuiabana foi contemplada por novas cores, oriundas dos tradicionais ipês. Com árvores frondosas dispersas nos principais cantos da Capital, a população tem testemunhado um visual diferenciado, permeado pelas inúmeras variações que a espécie possui.

Presente em todo o país, sendo ainda mais tradicional no cenário do cerrado, sua estrutura se destaca por seu tronco cascudo e por uma floração intensa, que emerge ao longo do inverno. Com sua magnitude diretamente ligada ao clima seco, Cuiabá é o território propício para sua inflorescência, que tem chamado a atenção da população de forma geral – que tem registrado a reconfiguração da paisagem, destacando a beleza dos ipês em admiráveis imagens compartilhadas nas redes sociais.

Com características singulares, que se evidenciam nas suas quase 10 tonalidades distintas, o nome desta árvore remete às origens indígenas, tendo sido utilizado para a confecção de arcos e flechas nos tempos de outrora. Seu brilho e esplendor fizeram com que o Ipê-amarelo, a variação mais popular de todas e presente também na região sudeste, fosse consagrada a flor símbolo nacional em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros.

Por se tratar de uma planta pertencente ao grupo das caducifólias, o ipê perde suas folhas após o processo de floração, através da evaporação que evita a perda de água. Com seu ápice sendo breve e repentino, as árvores são as responsáveis por trazer um frescor diferente anualmente à Cuiabá, fazendo do período mais seco um vigoroso instante contemplativo e encantador.