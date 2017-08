DA REDAÇÃO



A 7ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, chamada de Torneio Todimo Cup de Tênis, começa nesta quarta-feira (23) e segue até domingo (27), no Círculo Militar de Cuiabá (CMC), em Cuiabá.

Os líderes do ranking são Robson Nunes (1ª Classe Vip), Givanildo Almeida (1ª Classe), Wallace Romio (1ª Classe +34), Maria Mendes (1ª Classe Feminina), João Leite (2ª Classe), Mateus Sampaio (2ª Classe +34), Giovanni Romio (3ª Classe), Marcelo Rodrigues (4ª).

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, o Circuito Estadual de Tênis de 2017 foi organizado em doze etapas ou torneios e todos válidos para o ranking estadual. Segundo ele, em cada torneio os tenistas ganham pontos por resultados e esses pontos são somados no ranking. E, após o último torneio do ano, quem tiver acumulado mais pontos se torna o novo campeão estadual da categoria que participou.

“É um circuito com doze torneios associados num ranking de pontuação. Por exemplo, quem for campeão no Todimo Cup de Tênis ganhará 180 pontos pela vitória, o segundo colocado levará 120 pontos, os semifinalistas ganham 80 pontos e assim sucessivamente. É uma competição que dura o ano todo para se chegar aos nomes dos grandes campeões. E a cada ano fica mais competitivo. Por conta do aumento da quantidade de participantes ano a ano”, disse Rivaldo.

O Circuito Estadual de Tênis de MT teve aumento de 48,1% e 122,2% na quantia de inscrições de tenistas na competição, na comparação do 1º semestre de 2017 com o 1º semestre de 2016 e com o 1º semestre de 2015, respectivamente. E os dois torneios com os recordes individuais de inscrições foram a 3ª Copa Borges Veículos, realizada no 1º semestre deste ano, e o 4º Monte Líbano Titânia Open de Tennis, no 2º semestre do ano passado.

Principal

Robson Nunes, Mathaus Fellipe Spiering e Willian Souza são os líderes do ranking na categoria de maior nível técnico, a 1ª Classe Vip. Robson Nunes lidera com 670 pontos, seguido por Mathaus Spiering e Willian Souza empatados com 300 pontos cada.

No último torneio, Robson venceu Pablo Patrick nas oitavas de final (6/4 e 6/0), Edberg Rezende nas quartas (6/1 e 6/0), Marcos Ramos nas semifinais (6/2 e 6/0) e Júlio Benegas na final por parciais de 6/2 e 6/1.

Calendário

7º Torneio - 23 a 27.08 (Círculo Militar de Cuiabá, em Cuiabá)

8º Torneio - 06 a 10.09 (Sinop Tênis Clube, em Sinop)

9º Torneio - 20 a 24.09 (Tennis Company, em Cuiabá)

10º Torneio - 11 a 15.10 (Clube Monte Líbano, em Cuiabá)

11º Torneio - 15 a 19.11 (Cuiabá Tênis Clube, em Cuiabá)

12º Torneio - 06 a 10.12 (Cia do Tênis, em Cuiabá)