DA REDAÇÃO



O Programa de Inclusão Quilombola (Proinq), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), contou com cerca de 500 inscritos em sua primeira edição. O exame do processo seletivo acontece no dia 27 de agosto, nas escolas onde foram realizadas as inscrições. A lista de inscritos pode ser visualizada aqui.



A pró-reitora de Assistência Estudantil, Erivã Garcia Velasco, comemora a resposta positiva ao programa. “Conforme o edital, estão previstas 100 vagas em quatro câmpus da UFMT: Cuiabá, Araguaia, Rondonópolis e Várzea Grande. Essa marca de inscritos consolida ainda mais a conquista e o engajamento das comunidades quilombolas”, observa.



Com apoio da Gerência de Exames e Concursos (GEC), vinculada à Secretaria de Articulação e Relações Institucionais (Sari) e da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae), nos dias 10, 11, 14 e 15 de agosto, esteve nas escolas estaduais, localizadas nos municípios de Poconé, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Barra do Bugres e Vila Bela da Santíssima Trindade, em orientação, suporte, divulgação das inscrições, por meio de reuniões com diretores das instituições de ensino e lideranças das comunidades.

O edital do Proinq foi lançado em 04 de agosto.