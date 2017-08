DA REDAÇÃO



Domingo (27) promete ser de grande movimentação na Orla do Porto. A partir das 16h00 acontece o show do cantor Daniel com a Orquestra Sinfônica da UFMT. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, terá a apresentação do grupo Flor Ribeirinha, com o mesmo espetáculo que sagrou-se campeão mundial na Turquia.

Com a revitalização e a manutenção da Orla do Porto, localizada às margens do Rio Cuiabá, o local dispõe de espaço para realização de grandes eventos, como ocorreu durante o Carnaval e depois com as comemorações do aniversário de Cuiabá.

“Este espaço público combina com esse tipo de atividade, pois, fomenta o turismo e cria mais uma opção de lazer para os cuiabanos. A proposta da gestão Emanuel Pinheiro é exatamente promover ações que envolvam as pessoas com o Rio Cuiabá.

O rio que outrora alimentou muita gente com sua abundância de peixes e agora nos alimenta também com cultura e entretenimento para as nossas famílias. Tenho certeza que teremos um espetáculo inesquecível”, disse o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

Esta é a segunda vez que o cantor Daniel se apresenta com o coral da UFMT. No repertório, clássicos da música sertaneja e sucessos contemporâneos. Além do sertanejo, outros artistas e grupo regionais vão se apresentar.

Para o público infantil, a programação terá Intervenções culturais, como atividades circenses, teatro e oficinas de brinquedos e pipas.

As apresentações fazem parte do programa “Bora Pra Orla”, criado pela gestão Emanuel Pinheiro, com o objetivo de incentivar a ocupação da Orla, além de fomentar o turismo e gerar emprego e renda.

Serviço

Apresentações artísticas e culturais

Local: Orla do Porto

Dia:27 de agosto

Hora: 16h