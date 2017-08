VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, assinou, na última segunda-feira (21), decreto para repassar R$ 7,5 milhões aos hospitais filantrópicos de Mato Grosso.

O valor será dividido em três vezes, sendo a primeira delas paga a partir de setembro. A Santa Casa e o Hospital Geral Universitário, ambos em Cuiabá, ficarão com as maiores fatias.

Os R$ 2,5 milhões mensais serão divididos da seguinte forma: R$ 659.327,89 mil para a Santa Casa de Cuiabá; R$ 337.865,55 mil para a Santa Casa de Rondonópolis; R$ 691.636,67 mil para o Hospital Geral Universitário; R$ 348.241,48 mil para o Hospital de Câncer e R$ 465.937,41 mil ao Santa Helena.

“Os valores financeiros mensais não obrigatórios aqui tratados, serão repassados via modalidade Fundo a Fundo - Fonte 134 aos Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Cuiabá e Rondonópolis, que os repassarão as entidades hospitalares beneficiadas”, consta na portaria.

O documento entra em vigor a partir de 1º de setembro e terminará em 1º de dezembro .

No decreto, Soares frisou que o montante será repassado por meio de ajuda financeira emergencial e não obrigatória. A medida acolhe decisão do governador Pedro Taques (PSDB), definida na última quinta-feira (17), após reunião com representantes dos filantrópicos.

Em ofício encaminhado ao governador Pedro Taques, ao prefeito em exercício da Capital, Niuan Ribeiro, e ao procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, em 11 de agosto, os hospitais cobraram posicionamento em relação ao repasse de R$ 12,5 milhões, que corresponderiam ao valor que teria deixado de ser entregue às unidades.

O ofício foi assinado pela Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas (Fehos-MT), que garantiu que, caso o Estado não pagasse os valores em atraso, as unidades poderiam fechar as portas em poucos dias.

A Fehos-MT representa os hospitais Santa Helena, Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e Rondonópolis e o Hospital Geral Universitário.

As dificuldades financeiras são relatadas desde 2015. Em 7 de agosto, as unidades suspenderam alguns serviços de alta e média complexidade, em razão de não terem recebido repasses para que pudessem se manter em funcionamento.

Marcus Mesquita Imagens Hospitais filantrópicos, como a Santa Casa de Cuiabá, ameaçaram fechar as portas em razão da falta de recursos

Na última quinta-feira (17), após reunião com representantes dos filantrópicos, o governador decidiu repassar R$ 2,5 milhões mensais aos hospitais, durante três meses.

A medida é semelhante à que foi adotada pelo Estado no início do ano, quando repassou, também durante três meses, os mesmos valores para as unidades filantrópicas.

Apesar de não ser correspondente aos R$ 12,5 milhões solicitados pela Fehos-MT, o montante mensal será suficiente para manter as unidades em funcionamento, informou o Governo.



Dificuldades

No ofício encaminhado aos poderes públicos em 11 de agosto, a Fehos-MT mencionou que as dificuldades ocorrem em razão da defasagem da tabela SUS, utilizada para o pagamento das instituições, e dos constantes atrasos nos repasses dos valores de custeio e incentivo.

O grupo apontou que a saúde é um dever dos governos federal, estadual e municipal e explicou que, desde 2015, detalha as dificuldades financeiras aos gestores.

"Apresentamos os déficits das instituições ao Governo, que sugeriu a contratação de uma empresa especializada em consultoria hospitalar (Planisa) com o objetivo de analisar os números detalhadamente e ratificar o déficit apresentado pelo hospitais, com vistas à complementação de receita solicitada", relatou.

Conforme a Fehos-MT, a Planisa foi contratada para a consultoria e apontou que a necessidade de complementação de receita aos hospitais. "Considerando que recebemos apenas uma complementação por seis meses, através de duas portarias distintas, sendo a última até fevereiro de 2017".

A federação argumentou que o déficit, somado aos atrasos nos repasses, levou os hospitais à insolvência financeira. O grupo pontuou que a empresa de consultoria apontou que o déficit mensal, em razão do desequilíbrio contratual, seria correspondente a R$ 3,6 milhões.

"Hoje, os valores em aberto, que deixaram de ser repassados como aporte de custeio, representam o montante de R$ 12.460.968 até julho de 2017".

Alair Ribeiro/MidiaNews Em reunião, governador determinou o repasse dos R$ 7,5 milhões às unidades filantrópicas

As instituições alegam que tentaram, por diversas vezes, buscar soluções ao problema com o governador do Estado e com o prefeito da Capital. Porém, não obteve resposta. Em razão disso, decidiu paralisar serviços de alta e média complexidade em 7 de agosto passado.

"Não obtivemos nenhum aporte financeiro e nem previsão de recebimento e nem mesmo tentativas de um possível acordo, o que agravou ainda mais a nossa situação perante fornecedores, prestadores e colaboradores, o que consequentemente não nos permite mais prestar uma assistência integral humanizada e de qualidade".

O acordo com Taques

Na semana passada, logo após oficializar o acordo com representantes dos hospitais filantrópicos, o governador Pedro Taques emitiu nota pública, na qual mencionou que o Executivo estadual decidiu prestar auxílio às unidades em razão da falta de repasses do Ministério da Saúde.

“Para salvar o funcionamento das cinco unidades filantrópicas em dificuldade financeira, dada à ausência de aporte financeiro do Ministério da Saúde, o Governo do Estado fará novamente o aporte emergencial para garantir o funcionamento das unidades”, justificou.

Além do repasse, o tucano ainda informou que iria negociar com os hospitais para que zerassem a fila de cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós fizemos uma proposta aos filantrópicos sobre a possibilidade de o Estado de Mato Grosso contratualizar outros cinco tipos de cirurgias eletivas, pagando três vezes a tabela SUS, para atender uma fila [de espera] de quase nove mil pessoas”.

Em reunião realizada na terça-feira (22), o secretário Luiz Soares e representantes dos cinco hospitais filantrópicos definiram que em setembro as unidades iniciarão cirurgias em quatro especialidades médicas: cirurgia geral, vascular, urológica e ginecológica, que são as que possuem as filas mais longas. Serão atendidos pacientes que estiverem na lista de espera até o mês de abril deste ano.