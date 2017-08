Com o impacto da colisão com a cerrata, a picape ficou completamente destruída

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas morreram, na madrugada desta quarta-feira (23), após uma picape e uma carreta colidirem na MT-130, próximo à cidade de Primavera do Leste (a 240 km de Cuiabá).

As vítimas foram identificadas como Lindomar Teófolo Barbosa, de 43 anos, e um adolescente de 14.

Eles estavam em uma caminhonete Crevrolet D 20, que colidiu com a carreta, que trafegava em sentido contrário.

Testemunhas relataram que o motorista da picape teria tentado realizar uma ultrapassagem, quando houve a colisão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, quando chegaram ao local, as vítimas já estavam mortas.

O motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, ficou ferido e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A caminhonete ficou completamente destruída após a colisão.

Não foi informado se as vítimas tinham parentesco, porém, eles eram moradores de Primavera do Leste.

Apesar do relato das testemunhas, as causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.