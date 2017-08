DA ASSESSORIA



Sempre buscando o melhor em saúde e segurança para os seus colaboradores, o Univag Centro Universitário realizou, entre os dias 16 e 18 de agosto, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT).

O evento contou com palestras, treinamentos práticos, sorteio de brindes e stands de parceiros. A cerimônia de abertura contou com a presença do Vice-Reitor, Prof. Mestre Flávio Henrique Foguel, Diretor Geral Sr. Marcelo Medeiros, Diretor Administrativo Sr. Paulo Cerqueira, gestores e colaboradores de diversas áreas do Univag.

A SIPAT é uma das atividades previstas no Plano Anual de Treinamentos da IES, onde são realizadas diversas atividades direcionadas à conscientização e prevenção dos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais ou qualquer risco à integridade do colaborador no local de trabalho.

O objetivo principal do evento é conscientizar os colaboradores do Centro Universitário sobre a importância da conservação e proteção da saúde, além da prevenção de acidentes no ambiente do trabalho

“A palavra ‘segurança’ nos traz um conjunto de medidas e ações com objetivo de salvar e guardar vidas, e isso nós temos conseguido através de treinamentos e da SIPAT, que é um evento que envolve toda a instituição”, cita o presidente da CIPA Univag - Gestão 2016/17, Sr. Joadilson Duarte da Costa.

O Engenheiro de Segurança do Trabalho do Univag, Sr. Edinaldo Ferreira dos Santos, ressalta a importância das ações de prevenção de acidentes no trabalho dentro e fora da empresa.

“Este ano nós focamos na saúde do trabalhador, não só no local de trabalho, mas também fora daqui. Nós buscamos entender as necessidades do nosso colaborador e aplicamos na SIPAT”, comenta Ednaldo.

O Diretor Administrativo, Sr. Paulo Cerqueira, destacou que as ações de prevenção e segurança acontecem diariamente no campus. “Essa é uma semana onde a gente fala sobre a Segurança no Trabalho, mas todos os dias trabalhamos para garantir essa segurança. O Univag quer ver seus colaboradores com saúde dentro e fora do campus”, cita Paulo.

“Para o Univag, a Segurança no Trabalho é um valor da cultura organizacional. Nada é mais valioso do que uma vida, do que a integridade física de um colaborador, por isso a Segurança no Trabalho é tão importante para nós. Nesse sentido, a SIPAT vem realizando diariamente um excelente trabalho no campus para garantir a segurança de todos nós”, destacou o Vice-Reitor, professor Mestre Flávio Foguel.

Durante a semana foram realizadas atividades educativas e palestras. A Guarda Municipal de Várzea Grande foi uma das novas parcerias da SIPAT. “Nós desenvolvemos um trabalho preventivo em conjunto com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) e fomos convidados a participar da SIPAT. Em nossas palestras citamos vários exemplos e também orientamos como identificar essas pessoas que precisam de ajuda. Com essa abordagem preventiva atingimos não só os colaboradores do Univag, mas pessoas próximas a eles também”, explica o guarda municipal Cristiano Cordeiro.

O Univag conta com mais de mil colaboradores e preza pela segurança, saúde e bem estar de todos. A gestão da SIPAT buscou agregar parceiros que contribuíssem não só com o evento, mas diretamente com o colaborador, como a Ótica Seu Filó.

“A gente sabe que tem muitos colaboradores que tem a necessidade de adquirir um óculos ou até mesmo trocar o que já tem e com essa pareceria nós oferecemos a eles essa oportunidade bem como a realização de exames de vista gratuitos”, explica o gerente da ótica, Marcelo Seron Marcha.

O SIPAT 2017 contou com stands de parceiros como: Corpo de Bombeiros, MT Mama, Banda Musical da Polícia Militar, Guarda Municipal de VG, Banco Itaú, DDMAT, Conforpés, Máxima Treinamentos, Óticas Seu Filó, Moto Raça, APVS - Proteção Veicular e Rastreamento, Toyota Veículos, Fiat Domani, Unimed, Unimed Odonto, Casa do EPI. Além desses, contou ainda com diversos stands de parceiros internos, tais como: Curso de Fisioterapia, Curso de Estética, Clínica Integrada, Centro de Idiomas, Pós-Graduação, CAE, Gestão de Pessoas – Acessibilidade e Biblioteca Silva Freire.