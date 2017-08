Com o impacto do acidente, o carro ficou bastante destruído

KARINA CABRAL

DA REDAÇÃO

Um motociclista morreu após colidir com um carro na Avenida Mário Andreazza, em Várzea Grande, no início da tarde desta quarta-feira (23).

O acidente aconteceu quando o motociclista foi tentar entrar na Avenida. Ele acabou colidindo com um carro que estava seguindo no sentido a Cuiabá.

O motociclista morreu na hora. E o condutor do veículo, Toyota Etios, ficou ferido e foi levado ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande.

Logo após a colisão, outro motociclista, que estava na via, bateu no Etios e ficou ferido. Ele também foi encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea Grande, porém sem risco de morrer.

Com o impacto do acidente, o carro ficou bastante destruído. O acidente foi tão violento que o braço do motociclista foi decepado e caiu dentro do veículo.

O acidente aconteceu em frente ao Residencial Rubi. A Guarda Municipal de Várzea Grande atendeu a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.