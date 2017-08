de o DIA



Considerado um dos fisiculturistas mais famosos do mundo, Dallas McCarver foi encontrado morto em sua residência, na Florida. Josh Lenartowicz, um amigo do atleta foi quem o achou inconsciente no chão da cozinha, de bruços, e o levou para o hospital.

As investigações dão conta de que McCarver morreu engasgado.

Os médicos tentaram reanimar McCarver, mas ele não resistiu. O atleta de 26 anos foi declarado morto algumas horas depois de dar entrada no centro médico.

A princípio, as suspeitas eram de suicídio ou de ataque cardíaco, mas segundo as investigações, a polícia local concluiu que Dallas McCarver "se engasgou com a comida e morreu asfixiado".

Lenartowicz, que socorreu o atleta, relatou para as autoridades que quando virou o amigo de barriga para cima, percebeu comida na sua boca. Dana Brooke também explicou que conversou com o namorado por telefone horas antes de sua morte e que ele estava se preparando para jantar.

