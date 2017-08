A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT) realizará o 6º Encontro Regional de Economia Solidária, no dia 25/08, às 8h, em Juína, 740 Km de Cuiabá. Direcionado aos municípios do Noroeste de Mato Grosso, com o apoio do Conselho Estadual de Economia Solidária (Cesol), o evento ocorrerá no Cefapro, Rua Reinaldo Poft n º 89, módulo 4.

A economia solidária reúne iniciativas de projetos produtivos, coletivos, associativismo e cooperativismo, redes de produção, cooperativas de reciclagem, cooperativas de agricultura familiar e agroecologia, entre outras, que dinamizam as economias locais dos municípios.

As ações desenvolvidas fazem parte das metas do convênio 774178/2012, já em execução, firmado entre o Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) e a Seaf no valor de R$ 1,9 milhões.

Segundo o titular da Seaf, Suelme Fernandes, o Governo tem apoiado essa importante política pública de fortalecer o associativismo e o cooperativismo, e as mulheres rurais. “Durante o evento, serão discutidas as tratativas sobre as metas do convênio, como a elaboração do plano estadual de economia solidária. O governador Taques tem compromisso com iniciativas de associativismo”.

Além da elaboração do plano estadual da economia solidária, estão entre as metas do convênio, o fomento e assessoria técnica às entidades de apoio a empreendimentos solidários para organização de feiras populares regionais, capacitar técnicos sobre viabilidade econômica e comercialização aos empreendimentos da economia já existentes, apoiar novos empreendimentos e a criação de um fundo rotativo para a política pública.