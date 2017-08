O já tradicional Restaurante Dom Sebastião, de Cuiabá, diversifica sua atividade e expande os negócios para um novo conceito e um novo público.

Mirando um contingente enorme de alunos, o cheff Paulo Vitor inaugurou uma unidade Dom Sebastião na modalidade "Express" dentro do Campus da Univag, em Várzea Grande.



Paulo conta que a negociação com a universidade começou no ano passado, após uma pesquisa e degustação às cegas, em que participaram várias empresas.

"Eles gostaram do nosso produto e fomos convidados a atuar lá. O Express é um modelo rápido do Dom Sebastião, com salgados em copo, bebidas variadas, pizza em fatia com preços acessível, lanches entre outras coisas. Vamos atender cerca de 7 mil pessoas nesse bloco; elas, agora, terão mais opções", diz Paulo Vitor.

O mais legal é o conceito, é um conceito de comida rápida mesmo, o fast food

O bloco D da Univag, além do Dom Sebastião Express ainda conta com lojas do Açaí Concept, Cantina Jasmim e Subway.



Paulo conta que, para o Dom Sebastião, fazer uma pizza em 3 minutos é um desafio gostoso. "Usamos muita tecnologia, nossa pizza não é pré-assada. Temos dois fornos de finalização que nos possibilitam essa agilidade e essa qualidade".

Além da pizza mais rápida da cidade, o DS Express está desenvolvendo um sistema de auto-atendimento no local, com terminais de touch, onde o aluno vai poder fazer seu próprio atendimento.

"O mais legal é o conceito, é um conceito de comida rápida mesmo, o fast food", avalia Paulo Vitor.