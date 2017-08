A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social, realizará a 5ª edição do Apoio Técnico Regionalizado “Integra Suas”. O evento vai reunir gestores, trabalhadores e conselheiros da assistência social, entre os dias 29 e 31 de agosto, no município de Tangará da Serra (245 km de distância de Cuiabá).

A ação promove a interlocução entre os 17 municípios do Estado e tem o objetivo de proporcionar a troca de informações e experiências entre os atores da política de assistência social com apoio técnico, para elevar a qualidade de atendimento da população nos municípios.

Durante a programação serão realizadas oficinas de orientação com o envolvimento de todos os trabalhadores do SUAS. As classes serão divididas por serviços, programas, benefícios sócios assistenciais, transferência de renda, apoio técnico financeiro e da gestão do sistema, subdivididas em serviço de proteção e atendimento e serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

Além da sede Tangará da Serra, os municípios que estarão participando desta edição serão: Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Campo Novo dos Parecis, Denise, Diamantino, Nobres, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Olímpia, Porto Estrela, Rosário Oeste, Santo Afonso, São José do Rio Claro e Sapezal.

Baixe aqui a programação completa

Confira abaixo a programação do evento:

29/08/2017 - 7h às 11h

7h Credenciamento

8h Abertura

9h Palestra: "O cenário socioeconômico do território e a rde socioassistencial" - Luciano Jóia - Economista.

11h Almoço com os gestores municipais

Oficinas Temáticas – 13h às 17h



Oficina 01- Proteção Social Básica

Oficina 02 - Proteção Social Especial – Média Complexidade

Oficina 03 - Proteção Social Especial – Alta Compexidade

Oficina 04 - Rede Suas

Oficina 05 – Gestão Financeira do Suas e Feas.

Oficina 06 - Transferência de Renda: Oficina Intersetorial do Programa Bolsa Família, saúde e educação.

17h – Encerramento

30/08/2017 Oficinas Temáticas – 07h às 11h e das 13h às 17h



Oficina 01- Proteção Social Básica

Oficina 02 - Proteção Social Especial – Média Complexidade

Oficina 03 - Proteção Social Especial – Alta Compexidade

Oficina 04 - Rede Suas

Oficina 05 - Gestão Financeira do Suas e Feas.

Oficina 06 - Coordenação Geral do Programa Bolsa Família na Assistência Social

Oficina 07 - Coordenação Geral do Programa Bolsa Família na Saúde

Oficina 08 - Coordenação Geral do Programa Bolsa Família na Educação

17h – Encerramento

31/08/2017 Oficinas Temáticas 07h às 11h



Oficina 01 - Acompanhamento Familiar Integrado – participantes das oficinas 01/02/03/06/07/08

Oficina 04 – Rede Suas

Oficina 05 – Gestão Financeira do Suas e Feas

10h30 – Encerramento do Integra Suas

O evento será realizado na Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, localizado no bairro, Jardim Aeroporto, Tangará da Serra – MT.

Para mais informações sobre o evento na região, entrar em contato nos números: (65) 3613-5718 / 57791.