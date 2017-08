Professores de matemática que tenham interesse em fazer o mestrado profissional em Matemática no câmpus da Unemat em Sinop podem se inscrever no Profmat até o dia 15 de setembro. As provas serão realizadas no dia 21 de outubro. Nesse processo seletivo são oferecidas 15 vagas pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

O mestrado profissional em Matemática é ofertado em Rede Nacional e reúne 75 Instituições de Ensino em todo o Brasil com oferta em 100 polos. Para se inscrever é necessário que os candidatos sejam professores em exercício no ensino básico, especialmente na escola pública. O valor da taxa de inscrição é de R$ 76,00 (Setenta e seis reais).

A seleção consiste na realização de uma prova contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha, que visam avaliar os conhecimentos numéricos, geométricos, de estatística e probabilidade, algébricos e algébricos/geométricos dos candidatos, de forma a aferir o domínio matemático necessário ao ingresso no Profmat.

A previsão é que o resultado final seja divulgado até o dia 23 de novembro deste ano, e as matrículas ocorram em janeiro de 2018. Na Unemat, o Profmat oferecido em Sinop tem aulas às sextas-feiras no período da tarde e noite e aos sábados de manhã e a tarde.

O mestrado profissional em Matemática em utiliza utiliza do contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (Capes), sendo coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

Para se inscrever acesse: https://ena.profmat-sbm.org.br/