DA REDAÇÃO



A quarta etapa do Campeonato de Tiro de Mato Grosso 2017 reuniu mais de 200 atiradores desportivos, no último final de semana, em Sinop.

O evento foi organizado pela Associação de Tiro de Sinop (ATS).

Em quatro anos de existência, a associação já é referência no tiro esportivo, tanto que em sua 1ª prova estadual também sediou as provas brasileiras online da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e da Liga Nacional de Tiro ao Prato.

O delegado da prova, Fernando Zanchette, destacou a qualidade em estrutura do evento.

Zanchette é o campeão brasileiro de Trap Americano em 2016 pela Liga Nacional e pentacampeão Estadual de Trap.

Na etapa em Sinop, Mato Grosso novamente foi destaque. Zanchette conquistou as primeiras colocações no Trap 100 pela Liga e CBTE. Outro destaque mato-grossense nas provas nacionais online foi o atleta Emílio Cassiano Ossani, 2º lugar na Classe C no Trap 100 pela Liga e 3º lugar pela CBTE.

A expressiva participação de atletas na etapa em Sinop, na avaliação do presidente da Federação de Tiro de Mato Grosso, Fernando Raphael, revela o crescimento do esporte no Estado.

“O tiro prático e esportivo alcançou um nível alto de comprometimento dos atletas. Não importa a distância, o calor escaldante ou qualquer outro entrave. Nossos atletas sempre comparecem em massa para participação nas nossas 6 modalidades”.

Além do sucesso das provas de Trap Americano, a prova de Fuzil a 300 metros bateu recorde de inscrições. Uma disputa acirrada, ponto a ponto, cujo campeão estadual provavelmente só será definido na última etapa. A próxima etapa do Campeonato Estadual será em Sorriso, dia 15 a 17 de setembro.

