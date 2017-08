DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Cultura realiza mais uma ação prevista pelo Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mato-Grossense (Prodam), desta vez, voltada à formação de um segmento que carece de estímulo. Entre os dias 11 e 14 de setembro, um dos expoentes do cinema negro no Brasil, o professor Dr. Celso Prudente, ministra oficina de roteiro e produção focado na análise do cinema que reflete questões étnico- raciais e dá visibilidade à cultura afrodescendente.

As aulas, que resultarão nas filmagens de um curta-metragem, serão realizadas no Laboratório de Comunicação Social, na Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT, com apoio do curso de Radialismo, coordenado por Moacir Barros.

As vagas são limitadas a 20 alunos e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site Sympla, no link http://bit.ly/2g3iEsH, de 23 de agosto a 9 de setembro. A seleção será feita por ordem de inscrição. O curso é voltado a estudantes de comunicação social, profissionais do audiovisual e interessados em idealizar produções de cinema.

De acordo com a coordenadora de Fomento e Incentivo, Keiko Okamura, “a atividade visa estimular o surgimento de novas produções que ampliem o protagonismo negro no cinema, em cena e nos bastidores, somando às iniciativas retratem a batalha contemporânea pela igualdade racial no Brasil”, destaca.

“Além do aparato técnico ofertado pela UFMT, contamos ainda com o apoio de profissionais mato-grossenses das artes cênicas, como Sandro Lucose e Jackeline Silva, que participarão das filmagens como atores do produto final, o curta-metragem produzido pelos alunos”.

Nas aulas, que ocorrem das 14 às 17h e das 18h às 20h, Celso Prudente trará abordagens múltiplas, tais quais, a origem do Cinema Negro e a sua dimensão pedagógica, a construção da identidade do ibero-asio-afro-ameríndio e o cinema como forma de conhecimento.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 3613-0233/0245.

Serviço:

Oficina de Cinema Negro, com Celso Prudente

Inscrições: de 23/08 a 09/11

Aulas: de 11 a 14/9

No Laboratório de Comunicação Social da UFMT

Vagas limitadas/inscrição gratuita