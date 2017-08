VINÍCIUS LEMOS

DA REDAÇÃO

Uma criança de um ano e quatro meses morreu afogada em uma piscina na noite de quarta-feira (23), em Sorriso (a 420 quilômetros de Cuiabá).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do Município, o garoto recebeu diversas tentativas de reanimação, no entanto não resistiu.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Weber Dionísio Batista Júnior, informou que o caso ocorreu por volta das 19h.

“Fomos acionados e chegamos em seis minutos. Antes de chegarmos, orientamos os pais para que fizessem tentativas de salvamento”, disse.

Os pais levaram a criança para fora da residência onde ele havia se afogado e iniciaram as tentativas de reanimá-la, por meio de procedimentos como respiração boca a boca e massagem cardíaca.

Logo que os Bombeiros chegaram, o capitão informou que deram início aos procedimentos técnicos.

“Fizemos todos os procedimentos possíveis, mas ainda assim o garoto não apresentava resposta. Então, encaminhamos ele a uma unidade hospitalar”, contou.

No hospital, os médicos teriam tentado reanimar o garoto durante cerca de uma hora. No entanto, a criança não apresentou respostas.

O caso será apurado pela Polícia Civil, que deverá ouvir os pais da criança e as testemunhas nos próximos dias.

Desespero

Conforme o capitão, os pais do garoto estavam desesperados com a situação. “Quando a equipe chegou, percebeu que os pais estavam muito apavorados com o caso. Ainda assim, eles tentavam cumprir os procedimentos de reanimação”, detalhou.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e deverá ser liberado no fim desta manhã.