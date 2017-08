A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou nesta quinta-feira (24.08) a relação dos candidatos aprovados na terceira chamada do vestibular 2017/2 da Instituição. Os interessados podem consultar as convocações em: http://www.portalcandidato.com.br/2017_032/ui/Resultado/frmConvocacoes.aspx

Os candidatos convocados nesta chamada deverão efetivar as matrículas nos câmpus em que irão fazer o curso nos dias 25 e 28 de março. Somente os aprovados para os cursos oferecidos no câmpus de Cáceres, que farão as matrículas nos dias 28 e 29 deste mês, em virtude do feriado municipal do dia 25 de agosto.

Para efetuar a matrícula os candidatos devem apresentar a seguinte documentação: Certificado de conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certidão de Nascimento ou Casamento, Documento de Identidade, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino), foto 3x4 recente, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Candidatos das ações afirmativas (escola pública, PIIER/Pretos e PIIER/Indígena) devem apresentar os demais documentos exigidos no edital como autodeclaração, comprovante de ter cursado o ensino médio em escola pública (candidatos de escola pública), declaração de vínculo com a comunidade indígena. A lista de documentos necessários para a matrícula podem ser consultados em: http://www.portalcandidato.com.br/2017_032/Docs/Edital%20002_Concurso%20Vestibular_2017_2_atualizado_18_04_17.pdf

Os horários de atendimento das secretarias acadêmicas dos câmpus e também da secretaria do Núcleo Pedagógico de Rondonópolis são das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h. Os endereços e contatos das secretarias acadêmicas podem ser consultados em: http://www.portalcandidato.com.br/2017_032/ui/Resultado/frmResultados.aspx

Para mais informações acesse: www.unemat.br/vestibular