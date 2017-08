A Secretaria Municipal de Gestão divulgou nesta quarta-feira (23) a lista dos servidores inscritos para concorrer aos descontos de 90% em bolsas de estudo do programa “Educa mais Servidor”. O sorteio acontecerá nesta quinta-feira (24) às 15h00, na Secretaria, localizada no Palácio Alencastro nº 158 – 4º andar.

O edital 002/2017 com os critérios para o sorteio foi publicado no Diário Oficial Eletrônico - TCE/MT de 18 de agosto, páginas 41 e 42, N°1180. Os cursos de graduação são: administração- período noturno, recursos humanos -período matutino, ciências contábeis - período (matutino).

Poderão participar todos os servidores efetivos da administração direta, levando em consideração a faixa salarial determinada, conforme edital, que, desta vez, possibilitará também que servidores que ganhem até quatro salários mínimos concorram ao desconto.

Os servidores serão sorteados por curso escolhido no ato da inscrição, com base nos critérios relacionados no edital. Além disso, serão sorteados na proporção de três vezes o número de bolsas ofertadas pela faculdade para suprir eventuais casos de desistência dos titulares sorteados.

A divulgação do resultado sairá no mesmo dia também no site da prefeitura. Os candidatos sorteados e beneficiados com a bolsa de estudo também serão comunicados via contato telefônico. Vale ressaltar que o desconto será dado para o servidor contemplado, sendo intransferível.

Segue abaixo no link o edital e a relação dos inscritos em anexo por curso e faixa salarial;

http://www.tce.mt.gov.br/diario/preview/numero_diario_oficial/1180#page/41

http://www.tce.mt.gov.br/diario/preview/numero_diario_oficial/1180#page/42

INFORMAÇÕES:

Telefone: (65) 3645-6169

E-mail:desenvolvimento.profissional@cuiaba.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO:

23/08/2017 Divulgação da relação dos inscritos

24/08/2017 Realização do sorteio

24/08/2017 Divulgação do resultado

24/08/2017 Cerimônia de entrega