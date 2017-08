DA REDAÇÃO



A Rota do Oeste implantou este ano em sua sede em Cuiabá uma Central de Placas para passar a produzir a própria sinalização vertical, o que antes era terceirizado. Isso trouxe mais qualidade para as placas que são instaladas no trecho sob concessão em Mato Grosso e a possibilidade de reaproveitar sinalizações danificadas, dando um destino criativo às sobras do processo para elaborar materiais de escritório.

De 2014, quando a Concessionária chegou em Mato Grosso, até fevereiro deste ano, as placas eram compradas de empresas terceirizadas. A partir de então, foram fabricados até julho 578 m² de placas novas. Foram ainda recuperadas 220 placas que haviam sido danificadas, principalmente por queimadas, e voltaram para a rodovia reformadas. Isso gerou uma economia de 30%.

“Fazemos uma triagem do material. Se for possível reaproveitá-lo, é feito um tratamento e uma nova placa é confeccionada. Se apenas parte pode ser reaproveitada, criamos placas menores”, disse Thales Mariano, gerente de obras da Concessionária.

A produção própria garantiu ganho em prazo, já que o serviço terceirizado demorava meses para ser entregue, e na qualidade do material aplicado na rodovia. As placas que a Concessionária fabrica contam um suporte que protege o usuário caso o veículo se choque com a estrutura. Ao receber o impacto de algum veículo, as barras deslizam e se rompem para fora. Além disso, são usadas chapas inteiriças, sem emendas.

Sustentabilidade

Para colocar a Central em funcionamento, foram adquiridos equipamentos específicos para a atividade. Além do aumento da qualidade e da diminuição de gastos proporcionados pela Central de Placas, a equipe de produção revelou criatividade sustentável, aproveitando os materiais que sobram na produção – que seriam descartados – para produzir itens de escritório.

O aço que sobra da fabricação das placas e os rolos internos de plástico que vêm com os adesivos aplicados nas placas são matéria-prima para montar porta objetos de escritório coloridos, porta celular, armários e porta garrafa, usando tiras de adesivos para decorá-los. As sobras que não têm utilidade são enviadas para a reciclagem.

Na oficina, tem ainda porta estilete, mesas que foram montadas com paredes de escritório antigas da empresa e os sacos que envolvem as matérias-primas que chegam à Central viram sacos de lixo.