DA REDAÇÃO



O governador Pedro Taques irá assinar um termo de compromisso autorizando a licitação para drenagem e pavimentação asfáltica de diversas ruas do bairro Centro América, em Cuiabá. O evento será nesta sexta-feira (25.08), às 10h30, na sala de reuniões Garcia Neto, no Palácio Paiaguás.

Com investimentos de R$ 2,9 milhões em parceria entre o Governo do Estado e o Ministério das Cidades serão asfaltadas 22 ruas do bairro. Esta será a concretização de um sonho antigo dos moradores que sofrem com a poeira. As obras serão realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Localizada na região da grande Morada da Serra, parte do bairro Centro América sofre com a falta de pavimentação. Esta obra terá um grande impacto para a valorização e bem estar da população.

“Este é um desejo antigo dos moradores do bairro que sofrem com a poeira. Esta obra não trará apenas melhorias estruturais, mas também na saúde da população”, disse a secretaria adjunta de administração sistêmica da Sinfra, Marciane Curvo.