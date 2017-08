DA REDAÇÃO



A partir desta sexta-feira (25) e até o dia 3 de setembro, a Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado (Farmácia de Alto Custo) da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) vai interromper o cadastramento de novos usuários. Nesse período, será feito a migração do banco de dados do sistema atual, o Sigaf, para o Sistema Horus, do Ministério da Saúde. Durante estes dez dias, apenas poderão se cadastrar os pacientes que fazem uso de imunoglobulina, que não podem ficar sem atendimento.

A SAF esclarece que a retirada de medicamentos na farmácia continua normalmente. A partir do dia 4 de setembro, uma segunda-feira, a Farmácia de Compenentes Especializados já começa a fazer tanto o cadastro dos novos usuários como a distribuição dos medicamentos dentro do novo sistema. Atualmente, estão cadastrados no sistema da SAF 28 mil pacientes de todo o Estado.

O Horus é oferecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde a todos os estados que queiram aderir ao sistema. O Horus é padronizado nacionalmente e oferece mais confiabilidade, já que cruza todas as informações relativas aos pacientes que buscam o acesso ao componente especializado. É um sistema completo, de controle de dispensação dos medicamentos por meio de portarias do ministério e do Estado.

Uso da imunoglobulina

De acordo com a Superintendência de Assistência Farmacêutica, poderão fazer o cadastro durante o período de migração dos dados (25 de agosto a 3 de setembro) os pacientes que fazem o uso da imunoglobulina contemplada do componente especializado, que não podem ficar sem atendimento.

A relação das doenças tratadas pela imunoglobulina é a seguinte:

Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos;

Púrpura Trombocitopênica Idiopática-V3;

Imunossupressão no Transplante Renal;

Síndrome de Guillain-Barré;

Dermatomiosite e Polimiosite;

Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha;

Imunodeficiência Primária;

Anemia Hemolítica Autoimune;

Doença pelo HIV Resultando em outras doenças;

Miastenia Gravis.