DA REDAÇÃO



Unidades da rede básica de Saúde de Cuiabá estarão realizando na próxima semana várias atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo (29). O objetivo é orientar a população, ampliar a divulgação sobre o tratamento disponível na rede pública, além de esclarecer dúvidas sobre a dependência e malefícios que o cigarro pode trazer para saúde.

A programação está sendo preparada pelas coordenações das unidades e equipes multidisciplinares, direcionada à comunidade em geral e aos grupos de apoio em atividade. Além da distribuição de material educativo, as equipes estarão orientando quem deseja parar de fumar e esclarecendo sobre questões como as consequências do fumo passivo na família, no ambiente de trabalho e em outros locais.

A ação é uma das diretrizes do Programa Nacional de Controle do Tabagismo desenvolvido em Cuiabá, por meio da Diretoria Técnica de Atenção Primária.

O tabagismo, explica um dos responsáveis técnicos pelo programa, Márcio Frederico de Macedo Arruda, é considerado hoje como uma pandemia silenciosa. A cada ano morrem cerca de 5,4 milhões de pessoas em todo o mundo, vitimas de doenças relacionadas ao tabaco.

Ele também é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental. No Brasil, são estimadas cerca de 200 mil mortes/ano em consequência ao tabagismo.

“Buscamos com o Programa do Controle do Tabagismo atingir o maior número de fumantes, para que possam encontrar apoio psicoterapêutico para deixarem o tabaco, evitando desta forma agravos a eles próprios e às pessoas próximas à eles por passividade”, explicou.

Cleidimar Nunes de Almeida, também Responsável Técnica, conta que por meio do Programa são realizadas campanhas educativas, capacitações, educação continuada, sensibilização, distribuição de material educativo, atendimento aos fumantes em tratamento ou àqueles que querem iniciar o tratamento. O Programa também nos possibilita apoiar ações nas comemorações em datas como o 31 de maio - Dia Mundial sem Tabaco e, 29 de Agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo.

Em Cuiabá, várias unidades de saúde nas Regionais já realizam o tratamento por meio dos Grupos Terapêuticos de Abordagem Intensiva ao Fumante.

“O tratamento é realizado a partir de reuniões estruturadas, cada uma com um tema e roteiro específicos, estabelecido pela equipe da unidade de saúde”, explicou Cleidimar Almeida. As reuniões são realizadas geralmente uma vez por semana supervisionadas por profissionais de saúde de nível superior, capacitados no Programa Municipal do Controle do Tabagismo.

“A Atenção Primária trabalha com a prevenção de doenças e promoção da saúde daí o Programa antitabagismo dá a orientação e o suporte profissionais e de tratamento medicamentoso para que o tabagista possa abandonar o vício o quanto antes, evitando desta forma complicações à sua saúde”, explicou a coordenadora de Programas Especiais da SMS, Frances de Arruda Loyola.

A diz que a meta é implantar novos grupos, promovendo a inclusão e humanização do atendimento ao usuário da rede pública de Saúde. Visando a expansão do Programa, no último dia 20 de julho, no auditório da SMS de Cuiabá, foi realizada uma Sensibilização direcionada aos profissionais médicos e enfermeiros.

Programação - Dia Nacional de Combate ao Fumo

Dia 14 e 15/09

PSF Jardim União – tema será trabalhado na escola municipal do bairro

Dia 28/09

PSF Despraiado – 13h30 – Inicio de mais um Grupo Terapêutico de Abordagem Intensiva ao Fumante; aplicação de auriculoterapia

Dia 29/09

Clínica da Família CPA I

07:00 às 14:00 – Terminal do CPA I – Enfermeiros, técnicos e a equipe multidisciplinar do NASF – orientação e aferição pressão e glicemia

07:00 às 08:30 horas – blitz próximo ao CMEI Centro America – equipe de Agente Comunitário de Saúde

07:00 às 08:30 horas – blitz na Avenida Pernambuco, CPA II (próximo à drogaria Boa Esperança) – equipe de Agente

Dia 29/09

PSF Pedra 90 IV – 08:00 horas – Atividade com educador físico e exibição de video

Unidades de Saúde que possuem o Grupo Terapêutico da Abordagem Intensiva ao Fumante:

- Regional Norte:

PSF Jardim União

PSF Jardim Vitória I; II; III

PSF Ouro Fino

PSF Serra Dourada

PSF Dr. Fábio Leite I e II

- Regional Sul:

PSF Pedra 90 I

PSF Pedra 90 II

PSF Pedra 90 III

PSF Pedra 90 IV

PSF Pedra 90 V

PSF Jardim Fortaleza

PSF Santa Laura

PSF Nova Esperança I

PSF Nova Esperança II

- Regional Leste:

PSF Lixeira

PSF Areão

C.S Campo Velho

PSF Praeiro

C.S Pico do Amor

PSF Canjica

C.S Dom Aquino

- Regional Oeste:

PSF Jardim Araçá

PSF Santa Isabel II

PSF Despraiado I e II

PSF Baú

PSF Santa Amalia

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone, 3617-7364, da Diretoria de Atenção Básica/Programa de Controle do Tabagismo.