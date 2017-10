Envolvida com o movimento internacional do “Outubro Rosa”, a Prefeitura de Cuiabá realiza palestra de prevenção e orientação sobre o câncer de mama. A ação acontecerá no auditório do Cuiabá-Prev, nesta terça (24), às 8h30.

Servidoras ativas, aposentadas e pensionistas de todas as pastas poderão participar da palestra “Conscientização e Prevenção Contra o Câncer de Mama. Previna-se, seja amiga do peito”, proferida pelo médico George Salvador de Lima.

O objetivo desta ação é levar a informação sobre a doença, sintomas, prevenção e tratamento. Pois, uma vez bem informadas, poderão constatar mais cedo a patologia, caso apareça e por consequência, quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as chances de cura.

O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres, depois do câncer de pele, sendo responsável pelo aumento de 28% por ano a cada novos casos. Vale ressaltar que este tipo de patologia pode atingir homens.

Interessados deverão garantir a sua vaga, ligando para o número 3617-1800 (Falar com Laís).

Serviço:

Assunto: Palestra Conscientização e Prevenção Contra o Câncer de Mama. Previna-se, seja amiga do peito”

Data: Terça-feira, 24 de outubro

Hora: 8h30

Local: Auditório Cuiabá-Prev - Rua São Benedito, 645, bairro Lixeira