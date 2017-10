Plataforma está presente em mais de 100 cidades em todos os estados do Brasil

DA REDAÇÃO



A Uber trouxe mais uma novidade para os usuários de Cuiabá: o UberSELECT. Nessa nova categoria, a Uber oferece carros mais confortáveis por um preço, em média, até 20% maior que o do uberX.

Desta forma, os usuários ganham mais controle sobre o carro que irão receber e podem contar com mais conforto quando quiserem, sem ter que mexer muito no orçamento para isso; e os parceiros têm mais uma oportunidade de gerar renda usando a plataforma.

Além de Cuiabá, o UberSELECT já foi implementado em outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Porto Alegre. No estado de Mato Grosso, Cuiabá é a primeira cidade a receber a nova categoria.

Em 2015, quando o uberX chegou ao Brasil, a Uber queria oferecer aos usuários um novo modo de se movimentar pela cidade. Hoje, milhões de pessoas em mais de 100 cidades em todos os estados do Brasil utilizam essa plataforma, seja para deixar seu próprio carro em casa, seja para complementar sua renda com flexibilidade e autonomia.

