Complexo do Cermac sofre com falta de água e energia

DA REDAÇÃO



As fortes chuvas que atingiram Cuiabá neste fim de semana também causaram problemas na rede elétrica do complexo do Cermac (Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade), onde funciona também, além do Cermac, o MT Hemocentro, a Farmácia de Alto Custo e o Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (Lacen-MT).

A falta de energia também compromete o abastecimento de água no complexo. Agora pela manhã, um engenheiro da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e técnicos estão no local trabalhando para que a energia seja restabelecida.

Alguns setores estão funcionando com geradores movidos a óleo diesel, mas em outros a falta de energia está prejudicando os serviços oferecidos. Técnicos da SES estiveram no local para dar suporte aos diretores e avaliar a situação.

Com a sobrecarga na rede, houve a queima de fusíveis e a Energisa foi acionada e constatou que os transformadores tanto do lado externo, como do interno, foram afetados.

MT Hemocentro

No MT Hemocentro, logo após a queda de energia o gerador entrou em funcionamento e o banco de sangue não chegou a ser prejudicado e todo o estoque está preservado. A Energisa esteve no local fazendo os reparos e a energia foi restabelecida no início da tarde deste domingo e os serviços estão funcionando normalmente.

Cermac

No Cermac, a falta de energia está afetando o setor do ambulatório. As agendas marcadas para esta segunda, terça e quarta-feira serão reagendadas. Funcionários do Cermac estão ligando para os pacientes para fazer o reagendamento com as novas datas das consultas para os setores de hepatites virais, DST AIDS, pneumologia e dermatologia.

Farmácia de Alto Custo

Na Farmácia de Alto Custo, a dispensação de medicamentos para os usuários ocorre normalmente. Por causa da falta de energia, não está funcionando a abertura de novos cadastros e a renovação dos cadastros existentes, e o setor que faz a autorização médica.

Lacen

No Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (Lacen-MT) a energia também ainda não foi reestabelecida. Reagentes e amostras em análise no laboratório foram transferidas para o MT Hemocentro. Na manhã desta segunda-feira, técnicos estão fazendo uma avaliação interna para fazer um balanço da situação.