CINTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O Grupo Flor Ribeirinha, de siriri e cururu, cancelou aproximadamente 15 shows que seriam realizados ainda este ano. O anúncio foi feito após um acidente de trânsito no último sábado (21).

Em viagem para uma apresentação em Diamantino (207 km de Cuiabá), a van em que o grupo estava capotou e deixou mais de 30 integrantes feridos.

Em decorrência do acidente, muitos terão que passar ou já passaram por cirurgias e ficarão até três meses impossibilitados de fazer exercícios físicos intensos.

“Cerca de 15 membros do grupo estão hospitalizados ou em situação de observação e recuperação. Então estamos com parte do elenco comprometida”, explica o direitor do grupo, Jeferson Rosa.

O diretor explica que essas apresentações serviriam para custear dívidas referentes à viagem que o grupo fez à Turquia em agosto deste ano.

Na Turquia, o grupo venceu o 18º Festival Internacional de Arte e Cultura de Buyukçekmece. O festival é considerado um dos maiores eventos de folclore do mundo.

“Nós ainda temos débitos referentes à viagem. A gente investiu um valor alto em produção e iríamos pagar os investimento com as apresentações. Mas infelizmente não conseguiremos cumprir”, disse o diretor.

Soluções para que os débitos sejam quitados ainda não foram encontradas pelo grupo. “Pensamos em várias soluções, mas ainda não definimos como vamos fazer”.

Cinco integrantes ainda estão internados no hospital, mas não correm risco de vida.

O acidente

Os integrantes do grupo Flor Ribeirinha sofreram um acidente na BR-364, em Diamantino, na noite deste sábado. O grupo seguia para uma apresentação, quando a van capotou duas vezes e saiu da pista.

No momento do acidente, chovia muito na pista.