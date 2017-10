DA REDAÇÃO



Os restaurantes McDonald's em Cuiabá estão com 30 vagas abertas para o cargo de atendente. Para se candidatar não é preciso ter experiência, basta ser maior de 18 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Pessoas com deficiência também podem se candidatar.

Características como dinamismo, facilidade de comunicação e trabalho em equipe são diferenciais para quem deseja trabalhar no McDonald’s. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida em grupo, convênios educacionais, alimentação, entre outros.

Os interessados devem entregar seus currículos nos restaurantes McDonald’s localizados nos shoppings Pantanal, Goiabeiras e Três Américas, nas avenidas Isaac Póvoas, Fernando Corrêa da Costa ou Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA).

Para as pessoas com deficiência, o recebimento dos currículos está centralizado no restaurante da Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA).

Reconhecido como um dos melhores empregadores do Brasil, o McDonald’s é referência em oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência e jovens em busca do primeiro emprego. Os treinamentos padrão são adaptados e cada pessoa é treinada nas estações consideradas seguras para sua condição.

Anualmente, a empresa investe cerca de 40 milhões de reais em treinamento e capacitação pessoal de toda sua equipe. Por não exigir experiência, a rede representa uma importante porta de entrada para quem busca seu primeiro emprego formal.