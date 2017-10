Sete meses depois de descobrir um tipo raro de tumor alojado no joelho, Sérgio Luiz Ferreira da Silva, de 17 anos, precisou passar por uma cirurgia para amputar a perna.

A mãe dele, Rita de Cássia Ferreira, contou que a família precisa de doações para continuar o tratamento do jovem, que precisa tomar um suplemento três vezes ao dia, além de curativos e medicamentos. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone: (65) 9 9299-2101.

Serginho, como é conhecido, nasceu com epidermólise bolhosa, doença genética rara caracterizada por grande sensibilidade na pele. De acordo com Rita, a família procurou a Justiça há oito meses, para fazer com que o estado custeie as despesas do tratamento.