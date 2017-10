THAIZA ASSUNÇÃO

O motorista de uma carreta foi flagrado fazendo uma manobra arriscada, antes do acidente que matou o ex-vereador Célio Silva, de Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá), e o caminhoneiro José Gonçalves, na BR-070.

O acidente foi registrado na última quinta-feira (19), próximo à cidade de Poconé (104 km ao Sul da Capital).

Pelas imagens, gravadas por uma motorista que seguia atrás da carreta, é possível ver que o caminhoneiro tentava, a todo momento, fazer ultrapassagens indevidas.

Vários carros, que vinham no sentido contrário, por pouco, não foram atingidos pelo veículo de carga.

Em um determinado trecho da rodovia, o condutor da carreta chega a trafegar no meio da pista.

Pelas imagens, ainda é possível ouvir o momento que a carreta atinge o vereador e o caminheiro, que conversavam na margem da rodovia.

“Minha nossa senhora do céu! Parece que eu estava adivinhando isso...”, disse a motorista que gravou o vídeo, no exato momento em que aconteceu o acidente fatal.

Veja o vídeo:

O acidente

O ex-vereador Célio Silva – que era assessor parlamentar do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa - estava no acostamento da rodovia, conversando com o caminhoneiro José Gonçalves, quando ambos foram atingidos pela carreta.

Segundo a Polícia Civil, Gonçalves havia parado no acostamento, depois de furar o pneu do caminhão.

No mesmo momento, o ex-vereador também parou no acostamento após o veículo dele – um carro de passeio - apresentar um defeito mecânico.

O ex-parlamentar não resistiu ao forte impacto e morreu na hora. Já o caminhoneiro chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital de Cáceres, mas morreu pouco tempo depois.

O condutor da carreta também foi socorrido e continua internado em Cáceres.

Ele deverá responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

