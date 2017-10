THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Após 11 dias, a Polícia Civil ainda não tem pistas do paradeiro do várzea-grandense Lucas Sena da Silva, de 21 anos, que desapareceu no último dia 14, em Mirassol D’Oeste (300 km de Cuiabá).

O jovem foi até o Município visitar familiares e tentar vender uma moto Honda 160 cilindradas. Na última vez em que foi visto, ele estava na casa da avó, por volta de 23h do dia 14, um sábado. Depois disso, saiu e não foi mais encontrado.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi aberto para investigar o caso. Investigadores fizeram buscas na região, mas não encontraram pistas do jovem e nem da motocicleta.

Uma investigadora da cidade, que preferiu não se identificar, disse que aos familiares do rapaz já foram ouvidos, mas não contribuíram muito com a investigação.

“Para você ter uma noção, sequer a placa da moto nos foi repassada”, disse.

A tia do várzea-grandense, Luciana Sena, disse, por sua vez, que a polícia tem colaborado pouco nas buscas.

“Nós, familiares, é que estamos atrás. Já procuramos pela cidade, em outros Municípios próximos... Porque se formos esperarmos por eles, nunca iremos encontrá-lo”, afirmou.

Segundo Luciana, o rapaz não tem histórico de envolvimento com crimes ou consumo e tráfico de drogas.

“O Lucas é uma pessoa muita sociável, não tinha rixa com ninguém. Estamos realmente desesperados. É uma situação muito difícil”, disse.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Lucas pode entrar em contato com a Polícia, pelo telefone 190, ou falar diretamente com a tia do rapaz, pelo número 65 99609-9581.