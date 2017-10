DA REDAÇÃO



A atual administração da prefeitura de Cuiabá tem atuado em ações voltadas à valorização do servidor público, como determinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro. O Executivo tem levado capacitação, treinamento e motivação aos profissionais de diversas áreas de atuação do funcionalismo.

Após a certificação de mais de 30 profissionais da pasta de Serviços Urbanos, o direcionamento de valorização do funcionário público vai para a área de Educação, especificadamente o setor de Alimentação Escolar.

Saiba mais: Prefeito entrega certificados de capacitação em limpeza urbana e jardinagem

O núcleo de atuação da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (SME), promoverá, na próxima segunda-feira (30), a final da 1ª Concurso de Culinária disputado entre os Técnicos em Nutrição Escolar (TNE) da rede educacional do município.

São oito finalistas (duas de cada região de planejamento) classificadas, entre 25 concorrentes, após a etapa eliminatória ocorrida ao longo do mês de outubro. As receitas foram avaliadas nos seguintes critérios: inclusão de alimentos saudáveis (3 pontos), concordância com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (2 pontos) e inclusão de ingredientes regionais (1 pontos).

De acordo com a gastrônoma do setor de Alimentação Escolar, Renata Mantovani, embora seja uma competição, a receita vencedora poderá ser integrada ao cardápio anual do Plano de Alimentação Escolar, deste modo ela ressalta a importância da presença de elementos regionais.

“Basicamente é uma recomendação do PNAE porque quando você irá pensar no cardápio é necessário pensar nos ingredientes regionais até para impulsionar a agricultura familiar e a aquisição dos produtos e também para gerar receitas que as crianças estão habituadas”, explicou Renata.

O concurso irá integrar o evento do Dia da Merendeira (o) Escolar desenvolvido para levar valorização aos 860 profissionais responsáveis pela preparação de 157 mil refeições, ao mês, para mais de 50 mil alunos da educação municipal.

A primeira-dama Márcia Pinheiro, madrinha simbólica dos profissionais, ressalta o trabalho referência do setor na capital e o Técnico em Nutrição Escolar, profissional antigamente conhecido como Merendeira (o), tem o papel fundamental no desempenho da Alimentação Escolar em Cuiabá.

“Somos referência nacional no quesito alimentação escolar e o TNE é o grande maestro de todo esse trabalho. São eles que aplicam o segredo na hora de preparar a comida: o amor. Elas fazem a comida com carinho, com paixão e o resultado são nossas crianças bem alimentadas com saúde para receberem uma boa educação. Portanto, tirar um dia para levar a motivação, a valorização e o nosso respeito a esses profissionais é um pouco da nossa profunda admiração”, elencou Márcia com satisfação.

Alimentação Escolar

O setor responsável por todo logística de alimentação das unidades educacionais Infantis e Básicas, de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá, é o único do país a ser credenciado com o selo de Alimentação Consciente e também a contar com uma equipe exclusiva de Gastronomia.

As ações da atual gestão do Executivo municipal fazem parte do processo de humanização dos serviços públicos determinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro que esse ano trocou o fornecedor do gênero alimentício de carne pela baixa qualidade dos serviços prestados.

"Não vou admitir possíveis manobras por parte de fornecedores. Não é isso que está previsto em contrato e vou cobrar rigorosamente seu cumprimento real porque a saúde das crianças cuiabanas está acima de tudo. Determinei toda apuração dentro da legalidade e que esse caso sirva de exemplo para outros. Esse é meu compromisso com população cuiabana", disse o prefeito na oportunidade.

Confira as finalistas:

REGIONAL SUL

Diana Ramos da Silva

Emeb Clóvis Hugney Neto

Sebastiana Santos da Silva

Emeb Tereza Benguela

REGIONAL LESTE

Eulalia de Silva Botelho

Creche José Luiz Borges Garcia

Mailde Pena da Silva

Creche Lucila Ferreira Fortes

REGIONAL OESTE

Janete da Costa Silva

Creche Macária Miltona de Santana

Maria Benedita Siqueira

Creche Espaço Livre

REGIONAL NORTE

Maria Luiza da Costa

Creche Altos da Glória

Mariza Antonia de Moraes

Creche Francisco Sanatana